‘Dünyanın seyahat rotaları’ fotoğraf yarışmasıyla belirlenecek: Başvurular başladı! Büyük ödül 60 bin TL

Albayrak Medya’nın başta seyahat olmak üzere kültür-sanat, edebiyat, sinema, müzik ve yaşama dair her konuda özgün ve yenilikçi içerikler üreten markası Skyroad, geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi gören ödüllü fotoğraf yarışmasının bu yıl dördüncüsünü düzenliyor. THY’nin ulaşım, Türk Telekom’un iletişim ve Yıldız Holding’in ana sponsorlarından biri olduğu yarışmada başvurular için son tarih 26 Kasım.





Toplamda 330 bin TL ödül takdim edilecek

İlk olarak “Türkiye’nin Seyahat Rotaları” konseptiyle başlayan yarışma, Türkiye sınırlarını aşarak “Dünya’nın Seyahat Rotalarını Keşfet” konseptine dönüştü ve kazanan yarışmacılara bu yıl toplamda 330 bin TL ödül takdim edilecek.





Yarışmacılar 4 kategoride yarışacak

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü ile toplamda 4 farklı kategoride 7 ayrı kazananın belirleneceği yarışmanın katılım için 3 şartı bulunuyor. Katılım şartları ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru https://skyroadilekesfet.com/ web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu

'En iyi seyahat rotalarını birlikte oluşturacağız'

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, her geçen gün daha fazla fotoğraf tutkununu buluşturarak heyecanımızı arttırıyor. Yarışmayı dört farklı kategoride düzenledik ve ödül rakamını 330 bin TL'ye yükselttik. En iyi kadrajlarla ödülleri buluşturmak için hazırız. Dünyanın dört bir yanından fotoğraflarla hep birlikte keşfedeceğimiz güzel kadrajları seyahat tutkunlarıyla buluşturacak ve en iyi seyahat rotalarını birlikte oluşturacağız. Şimdiden jüri üyelerimize, destek veren sponsorlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin, yarışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde başlattığımız, ses getiren yarışmamızı 4. kez fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyoruz. Eminim ki bu yıl da dünyanın her yerinden gelen ve farklı kültürleri, manzaraları ve anları yakalayan harikulade fotoğraflarla, rekabet dolu bir yarışma olacak. Seyahatin sadece bir yerden bir yere gitmek olmadığını, aynı zamanda o anları ölümsüzleştiren hikayeler anlatmak olduğunu bir kez daha hatırlatan ‘Skyroad ile Keşfet’ fotoğraf yarışmamız için heyecanlıyız. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.





Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz

Yarışmanın jüri üyeleri

26 Kasım 2023 tarihine kadar online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle:

“Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu.”

Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük

Yarışma takvimi

Yarışma Son Başvurusu: 26 Kasım 2023

Değerlendirme: 7 Aralık 2023

Ödül Töreni: Aralık 2023





Ödüller

Birincilik Ödülü: 60 bin TL

İkincilik Ödülü: 30 bin TL

'Mutlu et mutlu ol' Özel Ödülü: 60 bin TL















