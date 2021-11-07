​Skyroad en güzel karelere ödül yağdırdı

Kültür ve seyahat alanında bir marka olan Skyroad'un Türkiye'nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflarını belirlediği ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta ödül töreni yapıldı. Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 2. kez düzenlediği "Türkiye'nin seyahat rotalarını keşfet" konulu fotoğraf yarışmasında, toplam 60 bin lira ödül dağıtıldı.
- Türk Hava Yolları (THY), Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreninde, 3 kişiye jüri ödülü, 3 kişiye Instagram etkileşim ödülü, 1 kişiye ise "Mutluluk" özel ödülü olmak üzere toplamda 7 ödül sahibini buldu. Foto muhabiri Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Mustafa Seven ile fotoğraf sanatçısı İlhan Eroğlu'ndan oluşan jüri, 20 Eylül-20 Ekim'de çevrim içi yapılan başvuruları değerlendirdi. Jüri ödüllerine Murat Yılmaz, Mustafa Varol ve Fatih Mehmet Özdemir layık görüldü. İnstagram etkileşimde ödüllerin sahibi Mehmet Özcan, Yusuf Topsakallar ve Murat Solmuş oldu. Yarışmada Mutluluk özel ödülünü ise Şeref Aksay aldı.