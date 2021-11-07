​Skyroad en güzel karelere ödül yağdırdı

Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 2. kez düzenlediği "Türkiye'nin seyahat rotalarını keşfet" konulu fotoğraf yarışmasında, toplam 60 bin lira ödül dağıtıldı.

Kültür ve seyahat alanında bir marka olan Skyroad'un Türkiye'nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflarını belirlediği ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta ödül töreni yapıldı. Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 2. kez düzenlediği "Türkiye'nin seyahat rotalarını keşfet" konulu fotoğraf yarışmasında, toplam 60 bin lira ödül dağıtıldı.