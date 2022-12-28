En güzel gezi rotaları: Skyroad fotoğraf yarışması sonuçlandı

Albayrak Medya markalarından Skyroad’un bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği “Dünya’nın Seyahat Rotalarını Keşfet” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Toplamda 150 bin TL ödül kazanan fotoğraflar belli oldu. “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciler ve ikinciler belirlendi; bir kişiye de “Mutlu Et Mutlu Ol” özel ödülü verildi.

DRONE KATEGORİSİ nCÜNEYT GÜMÜŞHANELİ - İTALYA

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYORLAR

Ödül töreninde konuşan Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, “Grubumuz medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde her geçen gün yenilikleri yakından takip ederek büyüyor. Televizyonumuzdan gazetemize, dijital mecralarımızdan dergilerimize toplumun her kesimine hitap ederek önemli bir yayıncılık hizmeti veriyoruz. Özellikle GZT.com, Mecra, Skyroad gibi dijital mecralarımız ilk günden bugüne başarılı ivmesiyle göğsümüzü kabartıyor” dedi.

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PROFESYONEL KATEGORİSİ nMEHMET ULUYURT - BURKİNA FASO

4 KAT FAZLA KATILIM OLDU

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan ise Skyroad olarak seyahatten sanata birçok alanda içerik ürettiklerini ifade etti. Arslan, “Dijital dünyada insanlar seyahat hikayelerini fotoğraflarla anlatıyor. Sosyal medya artık seyahat kararlarını belirliyor. Bu yıl farklı olarak sadece Türkiye’den değil dünyanın farklı rotalarından fotoğrafları da kabul ettik. Önceki yıllara göre 4 kat daha fazla katılım oldu.” dedi. Medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetlerinin her geçen yıl çeşitlendiğini belirten Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü de “Destekleriyle yanımızda olan tüm sponsorlarımıza, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONU KATEGORİSİ nRABİA GÜVEN - PETRA-ÜRDÜN

ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLDİ

Cep telefonu fotoğrafları kategorisinde birinci olan Rabia Güven, “İlk fotoğraf çekimine 2003 yılında filmli makine ile başlamıştım. Önümüzdeki yıl 20. yılım olacak. Bu ödülle kutlamış olduğum için de mutluyum. Ürdün gezisine çıktığımda profesyonel makinamla binlerce hatta on binlerce fotoğraf çektim. Ancak bu fotoğrafı telefonla çekmiştim. Değişik ve farklı olduğunu fark ettiğimde bu fotoğrafı son yarım saat kala yüklemiştim. Birinci olduğum için çok mutluyum” dedi. Jürinin değerlendirmesinden geçen fotoğrafların sahipleri toplam 150 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 1 kişi de Mutluluk Özel Ödülü’nü kazandı. Ödüller törenle teslim edildi.

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MUTLU ET MUTLU OL KATEGORİSİnSERAP ÖNCEBE - GAZİANTEP