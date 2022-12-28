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İSTANBUL

En güzel gezi rotaları: Skyroad fotoğraf yarışması sonuçlandı

Albayrak Medya bünyesindeki Skyroad dergisinin bu yıl “dünyanın seyahat rotalarını keşfet” temasıyla düzenlediği fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. 150 bin TL. ödüllü yarışmada “profesyonel seyahat” kategorisinde Mehmet Uluyurt, “drone çekimi”nde Cüneyt Gümüşhaneli ve “cep telefonu fotoğrafları”nda ise Rabia Güven birinci oldu. “Mutluluk” özel ödülünü ise Serap Öncebe kazandı.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
En güzel gezi rotaları: Skyroad fotoğraf yarışması sonuçlandı
Skyroad’un 3’üncüsünü düzenlediği fotoğraf yarışması sonuçlandı. Bu yıl katılım rekoru kıran yarışmanın kazananlarına ödülleri düzenlenen törenle teslim edildi.

Albayrak Medya markalarından Skyroad’un bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği “Dünya’nın Seyahat Rotalarını Keşfet” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Toplamda 150 bin TL ödül kazanan fotoğraflar belli oldu. “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciler ve ikinciler belirlendi; bir kişiye de “Mutlu Et Mutlu Ol” özel ödülü verildi.

DRONE KATEGORİSİ nCÜNEYT GÜMÜŞHANELİ - İTALYA
DRONE KATEGORİSİ nCÜNEYT GÜMÜŞHANELİ - İTALYA

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYORLAR

Ödül töreninde konuşan Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, “Grubumuz medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde her geçen gün yenilikleri yakından takip ederek büyüyor. Televizyonumuzdan gazetemize, dijital mecralarımızdan dergilerimize toplumun her kesimine hitap ederek önemli bir yayıncılık hizmeti veriyoruz. Özellikle GZT.com, Mecra, Skyroad gibi dijital mecralarımız ilk günden bugüne başarılı ivmesiyle göğsümüzü kabartıyor” dedi.

PROFESYONEL KATEGORİSİ nMEHMET ULUYURT - BURKİNA FASO
PROFESYONEL KATEGORİSİ nMEHMET ULUYURT - BURKİNA FASO

4 KAT FAZLA KATILIM OLDU

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan ise Skyroad olarak seyahatten sanata birçok alanda içerik ürettiklerini ifade etti. Arslan, “Dijital dünyada insanlar seyahat hikayelerini fotoğraflarla anlatıyor. Sosyal medya artık seyahat kararlarını belirliyor. Bu yıl farklı olarak sadece Türkiye’den değil dünyanın farklı rotalarından fotoğrafları da kabul ettik. Önceki yıllara göre 4 kat daha fazla katılım oldu.” dedi. Medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetlerinin her geçen yıl çeşitlendiğini belirten Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü de “Destekleriyle yanımızda olan tüm sponsorlarımıza, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONU KATEGORİSİ nRABİA GÜVEN - PETRA-ÜRDÜN
CEP TELEFONU KATEGORİSİ nRABİA GÜVEN - PETRA-ÜRDÜN

ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLDİ

Cep telefonu fotoğrafları kategorisinde birinci olan Rabia Güven, “İlk fotoğraf çekimine 2003 yılında filmli makine ile başlamıştım. Önümüzdeki yıl 20. yılım olacak. Bu ödülle kutlamış olduğum için de mutluyum. Ürdün gezisine çıktığımda profesyonel makinamla binlerce hatta on binlerce fotoğraf çektim. Ancak bu fotoğrafı telefonla çekmiştim. Değişik ve farklı olduğunu fark ettiğimde bu fotoğrafı son yarım saat kala yüklemiştim. Birinci olduğum için çok mutluyum” dedi. Jürinin değerlendirmesinden geçen fotoğrafların sahipleri toplam 150 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 1 kişi de Mutluluk Özel Ödülü’nü kazandı. Ödüller törenle teslim edildi.

MUTLU ET MUTLU OL KATEGORİSİnSERAP ÖNCEBE - GAZİANTEP
MUTLU ET MUTLU OL KATEGORİSİnSERAP ÖNCEBE - GAZİANTEP

Albayrak Grubu'nun düzenlediği Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi AKM'de açıldı
FOTOĞRAF 13
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Albayrak Grubunun sahipliğinde gerçekleşen Kelime-i Tevhit Hat Eserleri Sergisi bugün açıldı.
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Taksim AKMde açılışı yapılan sergiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Albayrak Grubu CEOsu Ömer Bolat ve birçok sanatsever katıldı.
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Hat Eserleri Sergisinin açılış kurdelesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEOsu Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz birlikte kesti.
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Albayrak Grubu CEOsu Ömer Bolat, konuşmasında, slam medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan bu güzel sanatımızı yaşatmayı ve geliştirmeyi, hat sanatçılarımızı da teşvik etmeyi gaye edinen bu projeyi gelecek yıllarda da devam ettirmeyi bir görev addediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Albayrak Grubu Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi sanat severlerle buluştu.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sergilenen hat çalışmalarını inceledi.
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Sanatseverler ve hat meraklıları eserleri yoğun ilgiyle inceledi.
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En güzel görüldüğü yer Kuran-ı Kerim olan hat sanatının eserleri hayranlıkla incelendi.
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Sergi açılışı için düzenlenen programda Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Albayrak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşa hediye takdiminde bulundu.
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Albayrak Grubu Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi 4 Ocak 2023 tarihine kadar açık olacak.
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Albayrak Grubu'nun düzenlediği Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi AKM'de açıldı
Albayrak Grubu'nun 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği Hat Eserleri Sergisi, İstanbul Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Seçkin hattatların klasik anlayışın dışında yeni tarzlarla yorumlayarak yazdıkları “Kelime-i Tevhid" temalı 13 hat eserinin yer aldığı serginin açılışı dün akşam yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle başlayan açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.
En güzel gezi rotaları

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