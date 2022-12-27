Hayat Skyroad ile Keşfet fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
AKTÜEL KÜLTÜR SANAT

‘Skyroad ile Keşfet’ fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad'un dünyanın gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflarını belirlediği ödüllü fotoğraf yarışması "Skyroad ile Keşfet" sonuçlandı. Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncü kez düzenlediği "Dünyanın seyahat rotalarını keşfet" konulu fotoğraf yarışmasında, toplamda 150 bin tl ödül kazanan fotoğraflar belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
‘Skyroad ile Keşfet’ fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
‘Skyroad ile Keşfet’ fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncü kez düzenlediği "Dünyanın seyahat rotalarını keşfet" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Cacharel, RHG Enertürk Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Vakıfbank ve Yıldız Holding’in ana sponsor olduğu, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu, Türk Telekom’un iletişim sponsoru olduğu ‘Skyroad ile Keşfet’ adlı yarışmada Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciler ve ikinciler belirlendi; bir kişiye de ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ özel ödülü olmak üzere toplam yedi ödül verildi.

Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat
Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat

Ödül töreninde konuşan Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, şu ifadeleri kullandı:

  • “Grubumuz medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde her geçen gün yenilikleri yakından takip ederek büyüyor. Televizyonumuzdan gazetemize, dijital mecralarımızdan dergilerimize toplumun her kesimine hitap ederek önemli bir yayıncılık hizmeti veriyoruz. Özellikle GZT.com, Mecra, Skyroad gibi dijital mecralarımız ilk günden bugüne başarılı ivmesiyle göğsümüzü kabartıyor.”

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü
Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü

'DİJİTAL MECRALARIMIZ FARK YARATAN İŞLERE İMZA ATIYOR'

Yarışmayla ilgili görüşlerini aktaran Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü'nün açıklamaları şöyle:

  • “Medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetlerimiz her geçen yıl çeşitleniyor. Televizyonumuzdan gazetemize, dijital mecralarımızdan dergilerimize toplumun her kesimine hitap eden çok önemli yayıncılık hizmeti veriyoruz. Özellikle GZT.com, Mecra, Skyroad gibi dijital yayınlarımız fark yaratan işlere imza atıyor. Skyroad ile Keşfet yarışmamızın bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Dünya’nın ve Türkiye’nin en güzel noktalarından binlerce fotoğraf kıyasıya yarıştı. Destekleriyle yanımızda olan tüm sponsorlarımıza, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan
Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan

Yarışmayla ilgili görüşlerini aktaran Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan ise şu sözleri ekledi:

  • “Skyroad 8 yaşında bir dergi, seyahat kültürü dergisi. Seyahat kültürü diyoruz çünkü gezi dergisinden farklı bir konsepte sahip olduğunu düşünüyoruz Skyroad’un. Seyahati bir kültür olarak ele alan ve böylelikle 8 yıldır okurlarıyla buluşan bir dergi. Son 3 yıldır da tatlı bir fotoğraf yarışması yapıyor, dijitali yöneten genç arkadaşlar doğrusu güzel oluyor. Seyahatin bir alt meselesi haline geldi fotoğraf çok uzun süredir. İyi fotoğrafın ödüllendirilmesi, seyahat kültürünün gelişimi bakımından da bizim çok önem verdiğimiz bir şey.”

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan
Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan

'EN BAŞINDAN BERİ ‘YAŞARKEN GEZ, GEZERKEN YAŞA’ DİYOR VE BU MOTTOYLA HAREKET EDİYORUZ'

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan da bu yılki yarışmayı şöyle değerlendirdi:

  • “Skyroad iki yılı aşkın süredir seyahatten kültür sanata, sinemadan edebiyata kadar hayatın birçok farklı alanında içerikler üretiyor. Bu içeriklerle yıllardır takipçileri ile arasında kurduğu bağ bizim çok sevdiğimiz, çok sahiplendiğimiz, bizi çok mutlu eden bir noktaya doğru ilerledi. Biz en başından beri ‘yaşarken gez, gezerken yaşa’ diyor ve bu mottoyla hareket ediyoruz. Bu yıl da başarılı bir yarışmaya imza attık.”

20 Ekim - 30 Kasım 2022 tarihlerinde online olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri heyetinde şu isimler yer aldı: “Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu.

Jürinin değerlendirmesinden geçen fotoğrafların sahipleri toplam 150 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 1 kişi de Mutluluk Özel Ödülü’nü kazandı. Ödüller 27 Aralık 2022 tarihinde törenle teslim edildi.”

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları: Mehmet Uluyurt (Burkina Faso), Ahmet Mücen (Edirne)

Drone Fotoğrafları: Cüneyt Gümüşhaneli (Toskana), Muharrem Ünal (İsviçre)

Cep Telefonu Fotoğrafları: Rabia Güven (Ürdün Petra), Sait Nuri Tetik (Tanzanya)

Mutluluk Özel Ödülünü kazanan isim: Serap Öncebe (Gaziantep), www.skyroadilekesfet.co

Albayrak Grubu'na iki 'Altın Lider Ödülü'
EKONOMİ
Albayrak Grubu'na iki 'Altın Lider Ödülü'

Albayrak Grubu'nun düzenlediği Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi AKM'de açıldı
FOTOĞRAF 13
Title
Albayrak Grubunun sahipliğinde gerçekleşen Kelime-i Tevhit Hat Eserleri Sergisi bugün açıldı.
Title
Taksim AKMde açılışı yapılan sergiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Albayrak Grubu CEOsu Ömer Bolat ve birçok sanatsever katıldı.
Title
Hat Eserleri Sergisinin açılış kurdelesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEOsu Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz birlikte kesti.
Title
Albayrak Grubu CEOsu Ömer Bolat, konuşmasında, slam medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan bu güzel sanatımızı yaşatmayı ve geliştirmeyi, hat sanatçılarımızı da teşvik etmeyi gaye edinen bu projeyi gelecek yıllarda da devam ettirmeyi bir görev addediyoruz” ifadelerini kullandı.
Title
Albayrak Grubu Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi sanat severlerle buluştu.
Title
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sergilenen hat çalışmalarını inceledi.
Title
Sanatseverler ve hat meraklıları eserleri yoğun ilgiyle inceledi.
Title
En güzel görüldüğü yer Kuran-ı Kerim olan hat sanatının eserleri hayranlıkla incelendi.
Title
Sergi açılışı için düzenlenen programda Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Albayrak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşa hediye takdiminde bulundu.
Title
Title
Albayrak Grubu Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi 4 Ocak 2023 tarihine kadar açık olacak.
Title
Title
Albayrak Grubu'nun düzenlediği Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi AKM'de açıldı
Albayrak Grubu'nun 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği Hat Eserleri Sergisi, İstanbul Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Seçkin hattatların klasik anlayışın dışında yeni tarzlarla yorumlayarak yazdıkları “Kelime-i Tevhid" temalı 13 hat eserinin yer aldığı serginin açılışı dün akşam yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle başlayan açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.
Gizemi çözülüyor

Gizemi çözülüyor

Dört bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu.
2022ye damga vurdular

2022'ye damga vurdular

Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi belli oldu.
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.