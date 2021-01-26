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Skyroad ile keşfettiler

Skyroad ile keşfettiler

Skyroad’ın “#mutluetmutluol” sloganıyla düzenlediği “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Toplamda 60 bin lira ödülün verildiği yarışmada jüri ödülünün birincisi Mehmet Emin Çiçek oldu. Albayrak CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Skyroad’ın 5 yılda 400 bin okuyucu kitlesine ulaştığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Grubu dergilerinden Skyroad’ın düzenlediği “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” yarışmasının kazananları ödüllerini düzenlenen törenle aldıAlbayrak Grubu dergilerinden Skyroad’ın düzenlediği “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” yarışmasının kazananları ödüllerini düzenlenen törenle aldı.
Albayrak Grubu dergilerinden Skyroad’ın düzenlediği “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” yarışmasının kazananları ödüllerini düzenlenen törenle aldıAlbayrak Grubu dergilerinden Skyroad’ın düzenlediği “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” yarışmasının kazananları ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Albayrak Medya markalarından Skyroad’ın Türkiye turizmine katkı amacıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” fotoğraf yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yarışmada, “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” konulu Türkiye turizmine katkı sağlayan en iyi fotoğraflar, 2 ayrı kategoride değerlendirildi. 1-31 Aralık 2020’de çevrim içi olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri üyeleri Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç ve Yenişafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç 15 Ocak’ta bir araya geldi.

YARIŞMAYA KATILANLAR 60 BİN TL ÖDÜL KAZANDILAR

  • Değerlendirmeden geçenler iki kategoride toplam 60 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 3 kişi de mansiyon ödülü olarak çift kişilik Birun Kümbet Dağ Evleri’nde tatil kazandı. Her kategoride 3, toplam 9 kişiye ödülleri teslim edildi. Törene, yarışma sponsorları Yıldız Holding adına Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy, Vakıfbank adına ise Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Gönül Güral Öztürk katıldı.

YAYINCILIKTA ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURUYORUZ

Törende konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Skyroad dergisinin 5 yıldır başarıyla çıkarak 400 bin kişilik bir okuyucu kitlesine ulaştığını söyledi. Bolat, “Maddi destekleriyle katkı veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Albayrak Grubu, ticari ve sınai faaliyetlerinin yanında medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizdeki gerçekten önemli bir boşluğu dolmakta ve çok önemli fikir-yayıncılık hizmeti yapmaktadır” dedi. Bolat, Mayıs 1998’de Yeni Şafak gazetesinin devralındığını hatırlatarak, “O tarihten bu yana 23 yıldır faaliyetteyiz. Bizim yayıncılık alanında çizgilerimiz milli değerlerimiz, manevi inanç dünyamız ve kutsal değerlerimiz önceliklidir. Bu anlamda objektif bir şekilde ülkemizin değerleriyle örtüşen bir yayıncılık bugüne kadar başarıyla yapıldı. Tabii ilerleyen yıllarda dijital medya ortaya çıktı ve Yeni Şafak gazetemiz bu alanda da 3 dilde yayınlanmakta. Gzt.com ve Mecra gibi yayınlar ile de devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın birincisi Mehmet Emin Çiçek, ödülünü Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat’ın elinden aldı.

İşte ödül kazananlar

  • Yarışmanın birincisi Mehmet Emin Çiçek, ödülünü Albayrak CEO’su Ömer Bolat’tan aldı. İkinci Yücel Demirci, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, üçüncü Mustafa Aydın ise Skyroad Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan’dan ödülünü teslim aldı. Instagram Etkileşim Ödüllerini kazanan Ahsen Elif Arslan, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Gamze Bozkaya sponsorumuz Vakıfbank adına Gönül Güral, Murat Esentekin ise sponsorumuz Yıldız Holding adına Tuğçe Altınsoy tarafından ödülünü teslim aldı. Mansiyon ödülleri kazanan isimlerden Serhat Güler Tvnet Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu’ndan, Caner Başer İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’ten, Serap Caymaz ise Yeni Şafak Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’ndan ödülünü teslim aldı.
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