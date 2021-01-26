Skyroad ile keşfettiler

Albayrak Medya markalarından Skyroad’ın Türkiye turizmine katkı amacıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” fotoğraf yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yarışmada, “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” konulu Türkiye turizmine katkı sağlayan en iyi fotoğraflar, 2 ayrı kategoride değerlendirildi. 1-31 Aralık 2020’de çevrim içi olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri üyeleri Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç ve Yenişafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç 15 Ocak’ta bir araya geldi.

YARIŞMAYA KATILANLAR 60 BİN TL ÖDÜL KAZANDILAR

Değerlendirmeden geçenler iki kategoride toplam 60 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 3 kişi de mansiyon ödülü olarak çift kişilik Birun Kümbet Dağ Evleri’nde tatil kazandı. Her kategoride 3, toplam 9 kişiye ödülleri teslim edildi. Törene, yarışma sponsorları Yıldız Holding adına Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy, Vakıfbank adına ise Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Gönül Güral Öztürk katıldı.

YAYINCILIKTA ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURUYORUZ

Törende konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Skyroad dergisinin 5 yıldır başarıyla çıkarak 400 bin kişilik bir okuyucu kitlesine ulaştığını söyledi. Bolat, “Maddi destekleriyle katkı veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Albayrak Grubu, ticari ve sınai faaliyetlerinin yanında medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizdeki gerçekten önemli bir boşluğu dolmakta ve çok önemli fikir-yayıncılık hizmeti yapmaktadır” dedi. Bolat, Mayıs 1998’de Yeni Şafak gazetesinin devralındığını hatırlatarak, “O tarihten bu yana 23 yıldır faaliyetteyiz. Bizim yayıncılık alanında çizgilerimiz milli değerlerimiz, manevi inanç dünyamız ve kutsal değerlerimiz önceliklidir. Bu anlamda objektif bir şekilde ülkemizin değerleriyle örtüşen bir yayıncılık bugüne kadar başarıyla yapıldı. Tabii ilerleyen yıllarda dijital medya ortaya çıktı ve Yeni Şafak gazetemiz bu alanda da 3 dilde yayınlanmakta. Gzt.com ve Mecra gibi yayınlar ile de devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Yarışmanın birincisi Mehmet Emin Çiçek, ödülünü Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat’ın elinden aldı.

İşte ödül kazananlar