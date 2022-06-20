Hayat Dünyanın yüzde 1i mülteci
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Dünyanın yüzde 1’i mülteci

Dünya genelinde 2021 yılı sonu itibarıyla 89,3 milyon kişi zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edildi. Mültecilerin durumunu uluslararası topluma daha iyi anlatabilmek için 20 Haziran, 2001’de “Dünya Mülteciler Günü” ilan edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın yüzde 1’i mülteci
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) ‘Küresel Eğilimler Raporu 2021’den derlediği bilgilere göre, dünyada zorla yerinden edilmeler 10 yıldır yükseliş eğiliminde. Dünya nüfusunun yüzde 1’inden fazlası zorla yerinden edilmiş durumda yaşıyor. Zorla yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısı 2021’in sonunda 89,3 milyon olurken, BMMYK’nin yetkisi altındaki küresel mülteci sayısı ise 21,3 milyona ulaştı.

Bunlardan 53,2 milyonu ülke içinde yerinden edilmiş kişiler olurken, 4,6 milyonu sığınmacı ve 4,4 milyonu da ‘yerinden edilmiş Venezuelalı’ olarak kaydedildi. Öte yandan, 2021’de 1,7 milyon kişi koruma aramak için uluslararası sınırları geçti ve toplam 14,4 milyon yeni yerinden edilme bildirildi.

UKRAYNA’DA EN AZ 6 MİLYON MÜLTECİ

24 Şubat’ta başlayan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’dan 6 milyondan fazla mülteci hareketi kaydedildi. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük zorla yerinden edilme krizlerinden biri ve en hızlısı olarak kayda geçti. Diğer yandan, Ukrayna’dan kaçan mülteciler ağırlıklı olarak yüksek gelirli Avrupa ülkeleri tarafından kabul edildi. Ukraynalı mültecilere Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri tarafından geçici koruma statüsü verilirken, bu tür programlara 2,8 milyondan fazla mülteci kayıt yaptırdı.

Philippe Leclerc
Philippe Leclerc

BM’DEN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsicisi Philippe Leclerc, ‘Dünya Mülteciler Günü’ çerçevesinde yaptığı açıklamada “Mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayıları, kayıt altına aldığımızdan beri hiç bu kadar yüksek olmamıştı” dedi. Türkiye’nin dünyadaki birçok ülkeye sorumluluk ve dayanışma ile yol gösterdiğini söyleyen Leclerc, “Yol gösteren ülkeleri kutlamak çok önemli. Türkiye uzun süredir bu konuda çok başarılı bir iş çıkarıyor” diye konuştu.

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