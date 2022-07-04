Dünyaya yayılan müzik: Er-Ray

Cezayir’in kuzey batısındaki Oran şehrinde ortaya çıkan ve tarihi 1930’lara dayanan İspanyol, Fransız, Afrika ve Arapça folk müzik tarzlarının karışımını içeren Er-Ray (Rai) müziği, sınırları aşıyor. Türkiye dahil tüm dünyada dinlenen bir müzik türünün adı olarak ünlenen Ray kelimesi, Cezayir ve diğer Mağrip ülkeleri lehçelerinde “işte bu” anlamına geliyor. Türkiye’de de yakın dönemde gençliğin diline dolanan “Abdulkadir Ya Bualem” şarkısı bu mahalleden çıkmıştı.

Bazen tepki çekiyor

Cezayir Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ray Müzik Festivali’ne katılan Ray müziği yıldızlarından Huvvari Dovan, Ray müziğinin, Cezayir’e özgün bir müzik tarzı olarak UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmasını temenni ettiğini belirterek, “Genç Ray sanatçılarını güzel, amaçlı sözcükler seçerek otantik bir sanatsal renk olarak Ray’ı korumaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı. Ray’ın sözleri genellikle günlük hayatın acısını ve zevkini anlatırken, bazen bu yapısıyla Amerikan Blues tarzı müziğiyle de ilişkilendirilen tercüme şarkılar okunuyor. Bu da muhafazakâr Cezayir toplumunda tepkilere neden oluyor.