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Dünyayı gezen yorgan

Dünyayı gezen yorgan

16:5025/05/2025, Pazar
IHA
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Dünyayı gezen yorganın yeni adresi Denizli oldu
Dünyayı gezen yorganın yeni adresi Denizli oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni ve Kırkyama Sanatçısı Beriye Başak'ın Kazdağları'nın efsanesi Sarıkız'ı rüyasında gördükten sonra oluşturduğu yorgan, gezmeye devam ediyor. Yorgan, sevgi, dostluk, kardeşlik ve barış temalarını kucaklayarak, dünyayı ve ülkemizi adeta gezgin gibi şehir şehir dolaşıyor. Bin 200 parçadan oluşan ve 20 yılda 15 metreyi aşan yorganın son durağı ise Denizli oldu.

Yorgan, belediyeler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen, davet edilen sergilere katılarak dünyayı dolaşırken, yurt dışında birçok ülkeden parçalar eklenerek büyümeye devam ediyor. Bu eser, insanların duygu ve gönül tellerini birleştirmesiyle dikkat çekiyor.


Beriye ve Esat Başak'ın emeğine, fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil aile dostları her zaman destek verirken, yorgan Bosna-Hersek, Selanik, Tanzanya ve Türkiye'nin birçok şehrinde gururla sergilenmeye devam ediyor.

Geçmişten geleceğe sanat ve dostluk köprüsü olarak yoluna devam eden yorgan, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini korurken, Kuvayi Milliye başkenti Balıkesir'de hak ettiği müzede yolculuğuna devam etmeyi bekliyor.

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