Dünyayı gezen yorgan

Yorgan, belediyeler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen, davet edilen sergilere katılarak dünyayı dolaşırken, yurt dışında birçok ülkeden parçalar eklenerek büyümeye devam ediyor. Bu eser, insanların duygu ve gönül tellerini birleştirmesiyle dikkat çekiyor.





Beriye ve Esat Başak'ın emeğine, fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil aile dostları her zaman destek verirken, yorgan Bosna-Hersek, Selanik, Tanzanya ve Türkiye'nin birçok şehrinde gururla sergilenmeye devam ediyor.