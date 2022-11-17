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Dünyayı Keşfet için başvur

Seyahat ve kültür-sanat alanlarında içerikler üreten Skyroad’un üçüncüsünü düzenlediği fotoğraf yarışmasında başvurular için geri sayım başladı. Bu yıl ‘Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet’ temasıyla düzenlediği yarışmaya son başvuru tarihi 30 Kasım.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyayı Keşfet için başvur
​​Seyahat ve kültür-sanat alanlarında içerikler üreten Skyroad’un üçüncüsünü düzenlediği fotoğraf yarışmasında başvurular için geri sayım başladı.

Seyahat ve kültür-sanat alanlarında içerikler üreten Skyroad’un üçüncüsünü düzenlediği fotoğraf yarışmasında başvurular için geri sayım başladı. Bu yıl ‘Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet’ temasıyla düzenlediği yarışmaya son başvuru tarihi 30 Kasım. Ödüllü fotoğraf yarışmasında, bu yıl fotoğraf meraklılarının gözünden dünyanın seyahat rotaları konulu fotoğraflar kıyasıya yarışacak. Türkiye turizmine katkı sağlamayı amaçlayan yarışmada, Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları ve Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorilerinde toplam 6 kişiye ödül verilecek. Başvurular arasından seçilecek 1 kişiye de “Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü” teslim edilecek.

150 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Geçen sene ‘Türkiye’nin Seyahat Rotaları’ konusuyla toplamda 60 bin lira ödülü olan yarışma, bu sene pandeminin sona ermesiyle odağını dünyaya çevirdi ve ödül 150 bine yükseldi. Yarışmanın jüri koltuğunda, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu var. Yarışmaya, 30 Kasım’a kadar çevrim içi olarak www.skyroadilekesfet.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

'İnsanlığın Yedi Yüzü' fotoğrafları gökyüzünde sergilendi
FOTOĞRAF 11
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Göreme beldesindeki Meskendere Vadisinde kalkış için hazırlanan balonların sepetlerine Türk Kızılay çalışanlarınca farklı ülkelerde çekilen fotoğraflar asıldı.
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Üç metre boyutundaki bez afişlere basılan 7 ayrı portre fotoğrafı taşıyan sıcak hava balonları hazırlıkların ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.
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Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, gazetecilere, etkinlikle Kızılay Haftası dolayısıyla iyilik ve dayanışma vurgusu yapmayı amaçladıklarını belirterek, Türk Kızılay fotoğraf sanatçılarımızın dünyanın yedi ayrı coğrafyasında çektiği yedi ayrı yüzü, tarih ve hoşgörünün mirası olan Kapadokyamızda balonlarla gökyüzüne çıkartarak haftamızın bu son gününde etkinliğimizi dünyaya duyuruyoruz dedi.
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Balonlar 45 dakika süren uçuşun ardından Göreme beldesi yakınlarına iniş yaptı.
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'İnsanlığın Yedi Yüzü' fotoğrafları gökyüzünde sergilendi
Türk Kızılay tarafından hazırlanan "İnsanlığın Yedi Yüzü" fotoğrafları, sıcak hava balonlarıyla Kapadokya semalarında sergilendi. Üç metre boyutundaki bez afişlere basılan 7 ayrı portre fotoğrafı taşıyan sıcak hava balonları hazırlıkların ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.
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