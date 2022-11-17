Dünyayı Keşfet için başvur

​​Seyahat ve kültür-sanat alanlarında içerikler üreten Skyroad’un üçüncüsünü düzenlediği fotoğraf yarışmasında başvurular için geri sayım başladı.

Seyahat ve kültür-sanat alanlarında içerikler üreten Skyroad’un üçüncüsünü düzenlediği fotoğraf yarışmasında başvurular için geri sayım başladı. Bu yıl ‘Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet’ temasıyla düzenlediği yarışmaya son başvuru tarihi 30 Kasım. Ödüllü fotoğraf yarışmasında, bu yıl fotoğraf meraklılarının gözünden dünyanın seyahat rotaları konulu fotoğraflar kıyasıya yarışacak. Türkiye turizmine katkı sağlamayı amaçlayan yarışmada, Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları ve Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorilerinde toplam 6 kişiye ödül verilecek. Başvurular arasından seçilecek 1 kişiye de “Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü” teslim edilecek.

150 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Geçen sene ‘Türkiye’nin Seyahat Rotaları’ konusuyla toplamda 60 bin lira ödülü olan yarışma, bu sene pandeminin sona ermesiyle odağını dünyaya çevirdi ve ödül 150 bine yükseldi. Yarışmanın jüri koltuğunda, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu var. Yarışmaya, 30 Kasım’a kadar çevrim içi olarak www.skyroadilekesfet.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

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