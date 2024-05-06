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Hayat

Dursun Ali Taşçı TYB'de dualarla yad edildi

Geçtiğimiz hafta rahmeti Rahman'a kavuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı için dua ve hatim programı düzenlendi. Türkiye Yazarlar Birliği’nde düzenlenen programa çok sayıda eğitimci ve yazar katıldı.

Süleyman Süheyl Köseoğlu
19:40 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dursun Ali Taşçı'nın ruhu için dualar edildi
Dursun Ali Taşçı'nın ruhu için dualar edildi

Programın açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Taşçı’nın istikamet sahibi bir dava adamı olduğunu ve hayatını İslam milletinin birliği ve dirliğine adadığını belirtti. Bıyıklı, "Dursun Ali hocamız maarif meselelerimize de kafa yoran birisiydi. Bu ülkenin çocuklarının değerlerimize uygun bir eğitim sisteminin inşası noktasında konuşmalar yaptı. Hayatı boyunca yazmaktan vazgeçmedi. Türkiye Yazarlar Birliği’nde bize yol arkadaşlığı yaptı. Mücadelenin her alanında bulundu. Kendi çağında kendi omuzuna düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirdi. Geride hayırla yad edilmeye layık güzel bir isim bıraktı. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Anma Programında TYB İstanbul Yönetim Kurulu üyesi İhsan Kabil, Haber7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Erkam Radyo genel Yayın Yönetmeni Selahaddin Kocaaslan, Namaz Platformu kurucuları Abdullah Yıldız ve Ahmet Bulut da birer konuşma yaptı. Merhumun yaptığı mahdumu, Prof. Dr. Faruk Taşçı da babasının dostları ve Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür etti. Program, Hacı Arıcı ve Bülent Acun hocaefendilerin yapığı dua ile sona erdi.

#Türkiye Yazarlar Birliği
#Dursun Ali Taşçı
#Vefat
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