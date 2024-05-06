Dursun Ali Taşçı TYB'de dualarla yad edildi

Programın açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Taşçı’nın istikamet sahibi bir dava adamı olduğunu ve hayatını İslam milletinin birliği ve dirliğine adadığını belirtti. Bıyıklı, "Dursun Ali hocamız maarif meselelerimize de kafa yoran birisiydi. Bu ülkenin çocuklarının değerlerimize uygun bir eğitim sisteminin inşası noktasında konuşmalar yaptı. Hayatı boyunca yazmaktan vazgeçmedi. Türkiye Yazarlar Birliği’nde bize yol arkadaşlığı yaptı. Mücadelenin her alanında bulundu. Kendi çağında kendi omuzuna düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirdi. Geride hayırla yad edilmeye layık güzel bir isim bıraktı. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.