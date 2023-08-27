|
Hayat

Durumları iyiye gidiyor

Tatil için gittikleri Yunanistan'daki Leros Adası'nda zodyak botla kayalıklara çarparak ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumlarının iyiye gittiği açıklandı. Tedavileri İstanbul’da süren çifti ziyarete gelen Güler Sabancı gazetecilerin ‘Sağlık durumları nasıl?’ şeklinde sorusuna “Çok şükür” diye cevap verdi.

04:00 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Vali Davut Gül aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Davut Gül aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yunanistan’ın Leros Adası’nda tatil yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kayalıklara çarparak yaralandı. Bodrum’dan İstanbul’a yaralı olarak getirilen Sabancı çiftinin tedavisi özel bir hastanede sürüyor.

ÇOK ŞÜKÜR!

Öğlen saatlerinde hastaneye gelen Özcan Sabancı, Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ve Ömer Sabancı çifti ziyaret etti. Güler Sabancı ve Sema Doğan da hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası hastaneden ayrıldığı esnada Güler Sabancı’ya gazetecilerin sağlık durumları nasıl şeklinde sorusuna “Çok şükür” şeklinde cevap verdi. Akşam saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül hastaneye gelerek Sabancı çiftini ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “Geçmiş olsun için uğradık. Sağlık durumlarıyla ilgili aile mutlaka açıklama yapıyordur. Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla iyi. Bizim açıklama yapmamız uygun olmaz. Geçmiş olsun” dedi Esas Holding’den yapılan yazılı açıklamada ise çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.



#Sabancı Ailesi
#Kaza
#Ali Sabancı
#Davut Gül
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da feci kaza: 2 ölü