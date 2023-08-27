Durumları iyiye gidiyor

Öğlen saatlerinde hastaneye gelen Özcan Sabancı, Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ve Ömer Sabancı çifti ziyaret etti. Güler Sabancı ve Sema Doğan da hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası hastaneden ayrıldığı esnada Güler Sabancı’ya gazetecilerin sağlık durumları nasıl şeklinde sorusuna “Çok şükür” şeklinde cevap verdi. Akşam saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül hastaneye gelerek Sabancı çiftini ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “Geçmiş olsun için uğradık. Sağlık durumlarıyla ilgili aile mutlaka açıklama yapıyordur. Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla iyi. Bizim açıklama yapmamız uygun olmaz. Geçmiş olsun” dedi Esas Holding’den yapılan yazılı açıklamada ise çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.