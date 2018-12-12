Duruşmaya gelmeyen Ebru Gündeş'e son uyarı

Beykoz Kanlıca’daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş Sarraf, Mart ayında yapılacak duruşmaya katılmazsa hakkında zorla getirilme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtar edildi.

Söz alan Ebru Gündeş Sarraf'ın Avukatı Begüm Can Gürel, "Geçen celse müvekkilimizi bu celse hazır edeceğimizi dair beyanda bulunmuştuk ama geçen celse öncesi bu zamana denk gelen konser sözleşmeleri vardı. Önceden planlamış olduğu sözleşmeler nedeniyle Antalya'da sahne alacak olmasını dikkate alınmasını istiyoruz. İşi kapsamında yaptığı sözleşmeleri iptal etme imkanı yoktur. Son bir süre talebimiz bulunmaktadır" dedi. Avukat Begüm Can Gürel, müvekkilinin gelecek celse veya celse arası ifadesinin alınmasını talep etti.

HAYAT Ebru Gündeş'ten 100 bin liralık sözleşme

Yakalama emri çıkarılabilir

Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretini son kez kabul eden mahkeme, "En geç gelecek celseye kadar ek savunmasını vermek üzere hazır edilmesi gerektiğini vekillerine ayrı ayrı ihtarına, hazır edilmemesi halinde yeniden bu konuda süre verilmeyip ihzar müzakeresi veya yakalama emri düzenlenebileceğinin ihtarına" karar verdi.

Ebru Gündeş'e "Tarihi eser" niteliğinde olan Mehmet Arif Bey Yalılarının arasına yapılan asansör nedeniyle dava açıldı.

Tarihi eser olan yalıda tadilat çalışması yapıldı

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.