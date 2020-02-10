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​Düz paketle hedefe ulaştık

Düz paketle hedefe ulaştık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin sigara ve sigara ürünleriyle mücadelesine ilişkin son bilgileri paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Düz paket uygulaması şubat ayı itibariyle başladı.
Düz paket uygulaması şubat ayı itibariyle başladı.

Türkiye’nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde hazırlanan ve bugün itibarıyla 181 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ni 2004’te imzaladığını anımsatan Pakdemirli, bu çerçevede Türkiye’nin tütün kontrolü konusunda dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldiğini bildirdi.

ETKİNLİĞİ ARTTI

Tütün mamullerinde ambalajın çekiciliğini ortadan kaldırmak ve söz konusu ürünlerin zararları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 5 Ocak’ta düz paket uygulamasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Pakdemirli, düzenlemeyle bu paketlerdeki resim, figür, sembol, işaret, logo, renk ve renk kombinasyonlarının kaldırıldığını söyledi. Pakdemirli, “Düzenleme sayesinde, tütün ürünlerinde ambalajın etkisi ve çekiciliğiyle bazı ürünlerin diğerlerinden daha az zararlı olduğu algısı ortadan kaldırılırken, sağlık uyarılarının fark edilirliği ve etkinliği artırılmış oldu” diye konuştu.

BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Uygulamanın üzerinden henüz bir ayı aşkın süre geçmesine karşın sonuçlarının görülmeye başlandığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti: “Yapılan deneysel odak grup çalışmaları ve araştırmalar düz paket uygulamasının hedefine ulaştığını gösteriyor. Bu kapsamda yayımlanan makalelerde, düz paketin kullanıcılardan yüzde 81’inde günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündürdüğüne, yüzde 70’inde sigarayı daha az tatmin edici buldurduğuna, yüzde 66’sında sigaranın kalitesinin düşük olduğu düşüncesi oluşturduğuna yer veriliyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle tütün kullanan vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum; sigarayı bırakın ve sağlıklı yaşama merhaba deyin.”

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