Dwayne Johnson’dan hacamat pozu

‘The Rock’ lakaplı Hollywood yıldızı Dwayne Johnson sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vücudunda ilk kez bardak çekme (hacamat) tekniğini uygulatan 48 yaşındaki Amerikalı aktör, sonucu 220 milyonluk Instagram takipçisiyle paylaştı.

"BU DİNOZORA HEP YENİ TEKNİKLER ARIYORUM"

Johnson, yaptığı esprili paylaşımda, “Her zaman bu 250 milyon yıllık dinozor vücudunu dengelemek ve en iyi hale getirmek için yeni teknikler arıyorum. İlk kez bardak çektirdim” notunu yazdı.

Oyuncu, sırtındaki kırmızı izleri gösteren fotoğrafına rağmen, görüntünün aldatıcı olduğunu belirterek, tekniğin eğlenceli olduğunu söyledi ve hayranlarını bu geleneksel tekniği uygulamaya teşvik etti.

Dwayne Johnson sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

BARDAK ÇEKME (HACAMAT) NEDİR?

Doğu topraklarına has bir geleneksel tedavi yöntemi olan bardak çekme, vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri bir şeyle vakum yapılarak kanın çekilmesi işlemine deniyor.

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Bu işlemin yapılmasının amacı cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, kan dolaşımını artırma, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olma isteği.

Dwayne Johnson.