Hayat Dwayne Johnsondan hacamat pozu
AKTÜEL

Dwayne Johnson’dan hacamat pozu

Fit vücudunu korumak için çok çalışan aktör Dwayne 'The Rock' Johnson, ilk kez geleneksel bardak çekme yöntemini uygulattı ve sonucu hayranlarıyla paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dwayne Johnson hacamat yaptırdı.
Dwayne Johnson hacamat yaptırdı.

‘The Rock’ lakaplı Hollywood yıldızı Dwayne Johnson sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vücudunda ilk kez bardak çekme (hacamat) tekniğini uygulatan 48 yaşındaki Amerikalı aktör, sonucu 220 milyonluk Instagram takipçisiyle paylaştı.

"BU DİNOZORA HEP YENİ TEKNİKLER ARIYORUM"

Johnson, yaptığı esprili paylaşımda, “Her zaman bu 250 milyon yıllık dinozor vücudunu dengelemek ve en iyi hale getirmek için yeni teknikler arıyorum. İlk kez bardak çektirdim” notunu yazdı.

Oyuncu, sırtındaki kırmızı izleri gösteren fotoğrafına rağmen, görüntünün aldatıcı olduğunu belirterek, tekniğin eğlenceli olduğunu söyledi ve hayranlarını bu geleneksel tekniği uygulamaya teşvik etti.

Dwayne Johnson sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

BARDAK ÇEKME (HACAMAT) NEDİR?

Doğu topraklarına has bir geleneksel tedavi yöntemi olan bardak çekme, vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri bir şeyle vakum yapılarak kanın çekilmesi işlemine deniyor.

Bu işlemin yapılmasının amacı cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, kan dolaşımını artırma, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olma isteği.

Dwayne Johnson.

Hacamatın faydaları nelerdir?
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Hacamat hastalıklara neden olan kirli kanın dışarı atılma işlemidir ve hiçbir yan etkisi yoktur.
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Hacamat vücudun dışarı atamadığı, ağır metallerin, toksinlerin ve uzun süre ilaç kullanan kişilerde vücutta bıraktığı kalıntıların dışarı atılmasına yardımcı olur.
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Hacamatın sayılamayacak kadar faydası vardır. Bunlardan bazıları: Vücuda direnç kazandırarak, bağışıklık sistemini güçlendirir. - Konsantrasyon, hafıza zayıflığı ve unutkanlığını önler. - Kan üretimi yapmakta olan organları uyararak baş ağrısı, migren, sinüzit için uygulanır.
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Diş çürümeleri ve diş eti hastalıkları - Görme bozukluğu, gece körlüğü - Bronşit, astım, nefes darlığı
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Kaşıntı sivilce, deri hastalıkları - Bel, boyun fıtığında - Yorgunluk, halsizlik ve kronik hastalıklarda -
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Kısırlık, iktidarsızlık - Ruhsal sıkıntılar - Akciğer hastalıklarında - Eklem ve romatizma ağrılarında
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El ve ayak üşümelerinde Metabolizmayı hızlandırarak bağışıklık sistemini hızlı bir şekilde güçlendirir. - Ciltte oluşan akne vb. gibi estetik sorunlarında da hacamat uygulanır.
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“Kafadan Hacamat Olmak Her Hastalığın İlacıdır” Hadis-i Şerif
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Depresyondan tutunda kansere kadar bütün hastalıklarda faydalıdır hacamat. Şifa bulmak için hacamat gününe ve hacamatı yapacak yerleri çok iyi bilmek gerekmektedir.
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Bu işin ehli olmayan kişiler hangi hastalık için nereden hacamat olunacağını bilmeyebilir, bunlara dikkat edilmediği takdirde şifa değil başka bir hastalığa neden olunabilir. Hacamat olurken hangi hastalık için şifa aranıyorsa o hastalık için niyet edilip başlanırsa daha makbul olur.
Hacamatın faydaları nelerdir?
Hacamat hastalıklara neden olan kirli kanın dışarı atılma işlemidir ve hiçbir yan etkisi yoktur. Herhangi bir operasyon geçiren birisinin istirahat etmesi gerekir, ancak hacamat yaptıran hasta ise ağrı, açı çekmez ve günlük işlerini eskisi gibi yerine getirebilir. Hacamat vücudun dışarı atamadığı, ağır metallerin, toksinlerin ve uzun süre ilaç kullanan kişilerde vücutta bıraktığı kalıntıların dışarı atılmasına yardımcı olur. “Hacamat her hastalığa faydalıdır, uyanık olun hacamat olun" Hadis-i Şerif.


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