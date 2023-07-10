EBRD'den Türkiye gıda sektörüne tam destek
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Yayla Agro Gıda”) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (“EBRD”), Büyüme ve Kalkınmayı Destekleyen Ortaklığa Devam Ediyor:
EBRD ve TaiwanICDF, Yayla Agro Gıda'nın büyüme planlarını desteklemek ve sektöründeki konumunu daha da güçlendirmek için 55 Milyon Euro tutarında finansman sağladı.
Bu kredi, Yayla Agro Gıda’nın Niğde’de devam eden fabrika yatırımının gerçekleştirilmesi ve operasyonel işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.
EBRD’nin uzun süredir iş ortağı olan Yayla Agro Gıda, önceki projelerde bankanın uzmanlığından ve finansal desteğinden yararlanmıştır.
Devam eden işbirliği, EBRD’nin Yayla Agro Gıda'nın güçlü finansal & operasyonel performansına, yenilikçi yaklaşımlarına ve sürdürülebilir iş uygulamalarına olan bağlılığına olan güvenini yansıtmaktadır.