Hayat Ebru musikiyle can bulacak
KÜLTÜR SANAT

Ebru musikiyle can bulacak

Türk Sanat Müziği'nin billur sesli sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, ünlü ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde ebru ve musiki bütünlüğünü yansıtan çok özel bir konser vermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türk Sanat Müziği'nin billur sesli sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, ünlü ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde ebru ve musiki bütünlüğünü yansıtan çok özel bir konser vermeye hazırlanıyor.

TRT İstanbul Radyosu çello sanatçısı Dilek Yüzlüer’in sanat yönetmenliğini yaptığı konserde sanatseverler, birbirinden güzel eserler, türküler ve ilahilerle kültürel ve müzikal bir yolculuğa çıkacak.

Jale Şengün'ün muhteşem sunumuyla 9 Mart’ta gerçekleşecek konser de, Hikmet Barutçugil'in Elif sergisindeki özel çalışmalar ‘Elif’ temalı eserlerle bütünleşecek.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi'den gerçekleşecek olan konser saat 20.00'da başlayacak.

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