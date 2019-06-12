Edebiyat dergilerle ayakta

Yaz mevsimini kendini iyice hissettirdiği şu günlerde, edebiyatın gölgesinde buluşma vakti... Yaz döneminde yeni basılan kitap sayısı yavaş yavaş azalsa da dergiler yayına son hız devam ediyor. Sanat ve edebiyat dergileri Haziran ayında zengin içeriğiyle okuru selamladı. Özgün dosya konuları, yeni yayımlanan şiir, öykü ve denemeleri okumaya değer. İşte bu ayki dergi içeriklerinden hazırladığımız seçki…

Dergah 352. sayısında şiirden hikayeye, denemeden tenkite uzanan sayfalar sunuyor. Bu sayıda Samet Atılgan, Yeni Hece şiiri hakkında yazarken “Orta Sayfa’ konuğu şair Hüseyin Atlansoy şiire, şiir ortamına ve kendi hikâyesine dair bilgiler paylaşıyor. Merve Yalçın’ın çevirdiği Giorgio van Straten imzalı metinde, Walter Benjamin’in Fransa’dan İspanya’ya kaçarken yanında taşıdığı ve titizlikle koruduğu siyah çantanın akıbeti tartışılıyor. Derginin arka kapağında ise Mustafa Kutlu’nun ‘Köpekli Adamın Yalnızlığı’ başlıklı denemesi var.

Ahmet Murat’ın “Hazan değmiş bahçe görmeyene / Ne zor hazan değmiş bahçeyi anlatmak” mısralarıyla açılan İtibar, yaz ayını Büşra Yavuz, Harun Yakarer, Süleyman Unutmaz, Emel Özkan, Muhammed Said Çimen, Ayşe Çelikkaya, Zülal Sema’nın şiirleriyle karşılıyor. Derginin 93. sayısında Beyzanur Turcihan’ın Savaş Ş. Barkçin söyleşisi yer alıyor. Hasan Aycın, Cemal Şakar, Gökhan Ergür, Furkan Çalışkan, Ahmed Ölmez, Bahadır Sancak, Tayfun Doğan Haziran sayısına emek veren diğer isimler.

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“RÜYA” VE “GENÇLİK” ÜZERİNE

Türk Edebiyatı dergisi Haziran sayısı “Rüya” başlıklı dosya konusuyla yayımlandı. Dergi yeni sayısında Cemalettin Latiç ile yapılmış bir söyleşiye yer veriyor. Nazım Hikmet Polat, “Turan Masalları’nda kolektif bilinçdışı”, Yılmaz Daşçıoğlu “Yahya Kemal şiirlerinde beka karşıtlığının işaretleri olarak rüya ve hayal”, Mücahit Kaçar “Osmanlı edebiyatında gerçekliğin kurgusu: rüya metinleri” yazılarıyla bu sayıya katkı sağlayan isimlerden.

İlim ve İrfan Haziran sayısı ise gençlik dosyasıyla çıktı. Gençliği büyük bir imtihan ve imkan olarak ele alan dergi, özellikle tasavvuf ve gençlik konulu yazılarla gençlerin önüne manevi imkanlar açıyor. Dosya kapsamında Selahattin Yıldırım, Peygamber Efendimiz’i ve etrafındaki genç sahabeleri ele alıyor. Ahmet Edip Başaran Eşrefoğlu Rumi Hazretleri’nin şiirlerini gönülde açan aşk çiçeği olarak niteliyor ve bu şiirlerdeki aşkın arayışına düşüyor.