Edebiyat Derneği’nden kütüphane

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kütüphane kurdu. Binden fazla öğrencisi bulunan okulda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kütüphanesi" kapsamlı bir çalışma sonucunda hizmete sunuldu. Üç bine yakın kitabın bulunduğu kütüphanenin açılışına katılan TDED Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir İlbak, düşünce dünyasını inşa eden yazarlara ve külliyatlarına odaklanan okumaların gençler için daha faydalı olacağını belirtti. TDED Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu ise insanın okudukça mükemmelliğe yaklaşılabileceğini ifade ederek, kütüphanenin üç binden fazla kitabı içerdiğini söyledi.

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