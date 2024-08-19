Edebiyat dünyası Arapça Kitap Fuarı’nda buluştu

“Kitap Gelecektir” sloganıyla 9. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı sona erdi. Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin organize ettiği fuar, 30 ülkeden 300 yayınevini okurla buluşturdu. Kültürler arası etkileşimi artırmayı hedefleyen etkinlikte, İslam dünyasından Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katıldığı yüzden fazla konferans ve panel düzenlendi.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, Türkiye’de yaşayan Türkiye’de yaşayan yabancıların kültür etkileşimi için fuarı düzenlediklerini söyledi. Fuara, elliyi aşkın ülkeden ziyaretçi geldiğini belirten Ağırakça, etkinliğin Arap coğrafyası dışındaki en büyük Arapça kitap fuarı olduğunu ifade etti. Ağırakça, “Arap diasporasının, Türkiye’de yaşayan yabancı göçmenlerin bir buluşma noktası, bir kültür festivali burası. Onların kültürle bağını kurmaya çalışıyoruz. Türkler olarak onlarla birlikte organize ediyoruz. Bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Bir kültür aktarımı gerçekleş-tirmeye çalışıyoruz. Tercüme hareketlerini destekliyoruz. Özel bir ‘Copyright’ bölümümüz var. Türk edebiya-tından Arap edebiyatına telif satışları üzerinde duruyoruz. Fuarda sadece Arap coğrafyasından insanlar görmezsiniz, burada Cibuti, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, İrlanda, İngiltere, Almanya’dan ve dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar var” dedi.

FİLİSTİN DİRENİŞ KİTAPLARI TÜRKÇEYE ÇEVRİLECEK

Fuara dördüncü kez katılan Filistin Kültür Evi Müdürü Semir Atiye, ziyaretçilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mümkün oldukça Fİlistin direnişiyle alakalı kitap basmaya çalıştıklarını söyleyen Atiye, “Standımıza ilgi çok büyük. Sadece kitap değil burada tişört, şapka gibi şeylere de ilgi var. Hem Arap coğrafyasından hem farklı ülkelerden ziyaretçiler geliyor. Daha önce de derneğimize ve kültürümüze Türk ziyaretçilerden ilgi vardı. Ama özellikle 10 aydır Filistin’de yaşananlardan dolayı ziyaretçilerimiz, kültür anlamında size nasıl yardımcı olabiliriz, diye soruyor. Önümüzdeki aylarda kitaplarımız Arapçadan Türkçeye tercüme edilecek... Maalesef orada her kesim zarar gördüğü gibi edebiyatçılarımız, yazarlarımız da zarar gördü. Şehit düşenlerimiz, yaralananlarımız var. Derneğimiz vasıtasıyla oraya elimizden gelen yardımı ulaştırmağa çalışıyoruz” dedi.

Uluslararası Doha Kitap Ödülleri Temsilcisi İmad Arabi de, fuara ilk kez katıldıklarını belirterek şunları söyledi: “Ödüller geçtiğimiz sene ilan edilmeye başlandı. Yazarlar ve yayıncılar burada. Yani ödüle başvuracak asıl kitleyle burada buluşabiliyoruz. Biz de onun için buradayız. Gerçekten kalabalık ve ilgi gördüğümüz bir fuar oldu”

Osmanlı tarihine yoğun ilgi

İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı kültür, sanat ve tarih alanında faaliyet gösteren IRCICA da fuarın davetli-lerindendi. Fuarda yayınlarıyla ikinci kez yer alan IRCICA adına konuşan Kültürel Miras Yetkilisi Taha Zahid Özdemir Rusça, Fransızca, Türkçe, İngilizce ve Arapça ağırlıklı olmak üzere çeşitli dillerde yayınlarının bulunduğunu aktardı. Özdemir, fuara Arap coğrafyasından gelen ziyaretçilerin Arapça Osmanlı tarihi, Osmanlı hattıyla yazılmış Kur’an-ı Kerim mushafı ve hat sanatına ilişkin eserlerin, özellikle Osmanlı dönemi tarihi fotoğrafların ve Osmanlı tarihiyle alakalı yayınların ilgi gördüğünü dile getirdi.







