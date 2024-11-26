Edebiyat etnik düşüncelere asla kurban edilemez

“Şiir Atı Seyhan Erözçelik İlk Kitap Şiir Ödülü”ndeki “Türkçe Şiir” tartışması sürüyor. Emre Barca’nın “Kabul” kitabına verilen ödülün “Türkçe Şiir” başlığında verilmesi edebiyat dünyasında tepkiye yol açtı. İlk tepki ödülün jüri üyeleri Ali Günvar ve Osman Hakan Arslan’dan gelmiş, “Türkçe Şiir” ifadesine karşı çıkan isimler, jürilikten istifa etmişti. Şair Kaan Eminoğlu da ifadelere tepki için 100’ü aşkın yazar ve şairin imza verdiği bir bildiri kaleme aldı. Bildiride, “Türkçe edebiyat/Türkçe şiir, Türkiye edebiyatı/Türkiye şiiri, yerli edebiyat/yerli şiir” ifadelerini kabul etmeyen isimler, “Aynı şair ve yazarların diğer milletlerin edebiyatlarını sınıflandırırken ulusa dayalı bir adlandırma yaparken söz konusu Türk edebiyatı/Türk şiiri olduğunda dile ve ülkeye bağlı bir sınıflandırmaya gitmelerini terminolojik bir çifte standart olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yeni Şafak’a değerlendirmede bulunan yazar Kaan Eminoğlu, Ahmet Yıldız ve İbrahim Tığ, “Türkçe ya da Türkiye Edebiyatı/Şiiri” ifadesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Eminoğlu Türk kimliğine kasten böyle bir açıklama yapıldığına dikkat çekerek şunları dile getirdi: “İmza verenler olarak, Türk kimliğini sorgulamaya tabi tutarak kriminalize ettiklerini düşünüyoruz. Hiçbir ulusun ismi ırkçılıkla eşleştirilemez. Edebiyatın etnik düşüncelere kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.” Ortaya koyulan “Türkçe Edebiyat” söylemini aymazlık ve halka hakaret olarak niteleyen yazar İbrahim Tığ, bu isimlerin halka özür borçlu olduğunu ifade ederek, “Tek amaç, kültürel faşizme hizmet etmektir” dedi. Yıldız ise “Türkçe edebiyat diyenlerin asıl kampanya yapması gerekirken, sanki işgal edilmişiz gibi haklı olduğumuz halde biz kampanya açıyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.