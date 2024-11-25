Yunus Emre Divanı’na bakanlık talip oldu

Devletin bu tarz eserleri satın almasından mutlu olduklarını söyleyen müzayede evi yetkilileri, “Bir kurulla incelenmesi için eseri teslim ettik. Kurul inceleyecek ve bir teklif sunacaklar. Daha yüksek veya daha düşük bir fiyat sunulabilir. Kabul edersek devletin koleksiyonuna gidecek. Etmezsek eser tescillenmiş olacak ve yeniden satışa sunulabilecek” dedi. Müzayede kataloğunda bulunan eser için bazı uzmanlar, Şeyh Bekir Efendi’den emanet alındığı, vakıf malı olduğu ve devletin el koyması gerektiğini savunmuştu. Phebus Müzayede Yöneticisi Avukat Fatih Selim Bayram, geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak’a konuşarak, Bekir Efendi’nin bu ailenin kayınpederi olduğunu ve uhdesinde bir vakfın bulunmadığını söylemişti.
Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödüllü yazar Mukadder Gemici'nin hikaye kitaplarından oluşan seçki, "Ölmeyen Balıklar" ismiyle Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Çeviri Atölyesi'nde Farsçaya çevrilerek yayımlandı. Tahran Şehr-i Kitap Merkez Şubesi'nde gerçekleştirilen tanıtım programına yazar Gemici ve kitapseverler ile davetlilerin yanı sıra Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da onur konuğu olarak katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Kırlangıç, iki ülke arasında birçok ortaklığın bulunduğunu ve bunun gibi kültürel işbirliklerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.