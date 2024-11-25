Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Yunus Emre Divanı’na bakanlık talip oldu

Yunus Emre Divanı’na bakanlık talip oldu

04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

700 yıllık Yunus Emre Divanı Karaman nüshası için bakanlık ön alım hakkını kullandı. Dün Phebus Müzayede Evi’nde gerçekleştirilen merakla beklenen müzayedede, 50 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkartılmıştı. 187. lot olan eserle ilgili müzayede esnasında yapılan açıklamada, halihazırda eserin satışta olmadığı, eseri satın almak için devletin rüçhan hakkını kullanmak istediği belirtildi.

Devletin bu tarz eserleri satın almasından mutlu olduklarını söyleyen müzayede evi yetkilileri, “Bir kurulla incelenmesi için eseri teslim ettik. Kurul inceleyecek ve bir teklif sunacaklar. Daha yüksek veya daha düşük bir fiyat sunulabilir. Kabul edersek devletin koleksiyonuna gidecek. Etmezsek eser tescillenmiş olacak ve yeniden satışa sunulabilecek” dedi. Müzayede kataloğunda bulunan eser için bazı uzmanlar, Şeyh Bekir Efendi’den emanet alındığı, vakıf malı olduğu ve devletin el koyması gerektiğini savunmuştu. Phebus Müzayede Yöneticisi Avukat Fatih Selim Bayram, geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak’a konuşarak, Bekir Efendi’nin bu ailenin kayınpederi olduğunu ve uhdesinde bir vakfın bulunmadığını söylemişti.


Gemici’nin eseri Farsçaya çevrildi

Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödüllü yazar Mukadder Gemici'nin hikaye kitaplarından oluşan seçki, "Ölmeyen Balıklar" ismiyle Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Çeviri Atölyesi'nde Farsçaya çevrilerek yayımlandı. Tahran Şehr-i Kitap Merkez Şubesi'nde gerçekleştirilen tanıtım programına yazar Gemici ve kitapseverler ile davetlilerin yanı sıra Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da onur konuğu olarak katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Kırlangıç, iki ülke arasında birçok ortaklığın bulunduğunu ve bunun gibi kültürel işbirliklerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.




#yunus emre divanı
#sanat
#tarih
#edebiyat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşhane'de okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı