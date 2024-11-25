Yunus Emre Divanı’na bakanlık talip oldu

Devletin bu tarz eserleri satın almasından mutlu olduklarını söyleyen müzayede evi yetkilileri, “Bir kurulla incelenmesi için eseri teslim ettik. Kurul inceleyecek ve bir teklif sunacaklar. Daha yüksek veya daha düşük bir fiyat sunulabilir. Kabul edersek devletin koleksiyonuna gidecek. Etmezsek eser tescillenmiş olacak ve yeniden satışa sunulabilecek” dedi. Müzayede kataloğunda bulunan eser için bazı uzmanlar, Şeyh Bekir Efendi’den emanet alındığı, vakıf malı olduğu ve devletin el koyması gerektiğini savunmuştu. Phebus Müzayede Yöneticisi Avukat Fatih Selim Bayram, geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak’a konuşarak, Bekir Efendi’nin bu ailenin kayınpederi olduğunu ve uhdesinde bir vakfın bulunmadığını söylemişti.