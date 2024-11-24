Yunus Emre Divanı ve nadide kitaplar müzayedede

Sanat severleri ve koleksiyonerleri Harbiye Divan Otel’de bugün heyecanlı bir müzayede bekliyor. Phebus Müzayede Evi’nin gerçekleştireceği IV. Salon Müzayedesi’nde çok nadir eserler açık arttırma ile yeni sahiplerine kavuşacak. Türkiye’de ilk defa satışa sunulacak olan Yunus Emre Divanı’nın Karaman nüshasından Osmanlı matbuatının eşsiz koleksiyonuna birbirinden değerli basma kitaplar, yazmalar, obje ve hat levhalarından oluşan eşsiz eserler müzayedede yer alıyor.





Mehmet Akif Ersoy’un Mülkiye Baytar Mektebi’nde öğrencileri ile alınmış hatıra fotoğrafı

Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası

Müzayedeye çıkan müstesna eserler arasında son bir haftadır gündemden düşmeyen Yunus Emre Divanı’nın 14. yüzyıla ait Karaman nüshası dikkat çekiyor. Tartışmanın odağında olan konu eserin vakıf malı olduğuna yönelik iddialardı. Gerek müzayede evinin gerekse bu eşsiz eseri şimdiye kadar elinde bulunduran ailenin açıklamalarıyla eserin mülkiyet meselesini açıklığa kavuştu. 50 bin dolar açılış fiyatı belirlenen divanın Yunus Emre’nin şiirlerini içeren en eski nüsha olduğu ifade ediliyor.

Yunus Emre divanın derli toplu ve muteber nüshaları arasında kütüphanelerde muhafaza edilen Fatih Nüshası, Raif Yelkenci Nüshası, Yahya Efendi Nüshası ve Karaman Nüshası birinci dereceden kaynak olarak görülüyor. Yunus Emre’nin yaşadığı döneme yakınlığı bakımından en muteber nüsha ise Karaman nüshası olarak görülmektedir. Müzayedede satışa sunulacak olan Karaman nüshası, doğum - ölüm tarihleri kesin olarak bilinmeyen Yunus Emre’nin yaşadığı devirde yazılmış ya da yaşadığı devre en yakın tarihte yazılmış olan nüsha olduğu araştırmacılar tarafından kabul ediliyor.





Enver Paşa’nın Gümüş İmtiyaz Madalyası

Osmanlı matbuatının şaheserleri

Phebus Müzayede Evi’nin “Bilinen En Büyük Kitap Koleksiyonu” başlığıyla satışa sunduğu kitap koleksiyonu da son derece önemli. Osmanlı matbuatının beşik evresi olarak adlandırılan ilk beş matbaada basılan eserler ilk kez bir araya getirilerek tek bir lotta müzayedeye çıkıyor. 100 küsur ciltten oluşan bu eşsiz koleksiyondaki eserler İbrahim Müteferrika Matbaası, Raşid Efendi Matbaası (Müteferrika Matbaası’nın ikinci dönemi), Mühendishane Matbaası, Üsküdar Matbaası ve İstanbul Matbaası (Üsküdar Matbaası Beyazıt’a taşındıktan sonraki dönem) tarafından basılan eserlerden oluşuyor.

Şimdiye kadar bilinen en geniş müteferrika koleksiyonunu oluşturan bu eşsiz külliyat 1 milyon 800 bin dolar açılış fiyatıyla satışa sunulacak. Müzayede Evi’nin ayrı bir katalogda topladığı eserler için yaptığı açıklamada “Tek başına da koleksiyon değeri son derece yüksek olan kitaplardan oluşan böyle bir koleksiyon, Türkiye’de ilk defa satışa sunulduğu gibi Türkiye ya da dünyada herhangi bir devlet kütüphanesinde ya da özel koleksiyonda bu kapsamda bir kitap grubunun bir arada bulunduğu görülmemiştir” denilmektedir.





Atatürk’ten hatıra eşyalar

Müzayedede Mustafa Kemal Atatürk’e dair koleksiyon değerinde birbirinden kıymetli eserler de satılacak. Bunlar arasından Atatürk’ün ıslak imzalı çok nadir fotoğrafları, imzalı mektupları ve insiyalli gündelik eşyaları bulunuyor. Atatürk’ün hayatındaki son yılbaşı olan 1 Ocak 1938’de tarih düşerek imzaladığı 5 liralık banknot da hatıra değeri yüksek eserler arasında. Ayrıca İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica ve Kenan Yontunç gibi sanatçılar tarafından yapılan Atatürk’ün büst ve maskları da müzayedede koleksiyonerleri bekliyor.





Koleksiyonluk eserler

Salon müzayedesinde hüsn-i hat sanatının nadide örneklerini teşkil eden hat levhaları da yeni sahiplerini bulacak. Yusuf Resâ Efendi, Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi, Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman, Necmeddin Okyay, Hamid Aytaç, Macit Ayral, Ali Alparslan, Hasan Çelebi ketebeli hat eserleri, Hacı Hafız Mehmed Zühdî ketebeli el yazma tezhipli Kur´an-ı Kerim, Marifetnâme´nin şahane bir el yazma nüshası, Sami Efendi´nin, hocası Ali Haydar Efendi´nin mezar taşı için yazdığı celi talik iğneli kalıp yazısı ile Necmeddin Okyay, Mustafa Düzgünman ve Niyazi Sayın’ın ebruları da satışta olacak.

Adolf Hitler’den Berlin Büyükelçisi Hüsrev Gerede’ye imzalı fotoğraf, Sultan VI. Mehmed Vahdeddin’in, veliaht şehzadeliği sırasında yaveri Naci (Eldeniz) Bey´e imzalayarak armağan ettiği portre fotoğrafı, İttihat ve Terakki’nin beş kurucusundan biri olan İshak Sükûti’nin yine aynı kurucu kadro içindeki arkadaşı Mehmet Reşid’e ithafla imzaladığı hatıra fotoğrafı, Enver Paşa’nın eşi Naciye Sultan ile Son Halife Abdülmecid Efendi´nin kızı Dürrüşehvar Sultan’ın imzalı ve ithaflı fotoğrafları müzayedenin seçkin eserleri arasında.

Müzayedede Türk edebiyatının tanınmış simalarının el yazısıyla kaleme aldıkları şiir, hikâye ve mektupları da gün yüzüne çıkıyor. Asaf Halet Çelebi´nin hiç yayımlanmamış üç şiiriyle birlikte ithaflı ve imzalı el yazısı şiir defteri, Ahmet Hamdi Tanpınar´ın 1926’da el yazısıyla yazdığı “Gurbette Bir Gece” başlıklı hiç bilinmeyen bir gençlik dönemi şiiri, Suat Derviş’in ve Sabahattin Ali´nin daha önce yayımlanmamış Osmanlıca el yazısı ve imzalı kısa hikayeleri Türk edebiyat tarihine katkısı bakımından önem taşıyor.

Suzan Sözen´in, Mart 1955’te Adnan Menderes´e hitaben daktiloyla yazdığı, bugüne kadar hiç yayımlanmamış, 5 sayfadan oluşan aşk ve özlem mektubu ise müzayedenin en ilginç lotları arasında bulunuyor.

Türk eğitim tarihinin köklü kurumlarından Sanayi-i Nefise Mektebi, Halkalı Ziraat Mektebi ile Mülkiye Ziraat Mektebi’ne dair pek çok fotoğraf da müzayedede görülüyor. Mülkiye Baytar Mektebi ve Halkalı Ziraat Mektebi öğrencilerinin uygulamalı derslerinde, laboratuvarda ve sınıflarında çekilmiş fotoğrafları ihtiva eden albümde İstiklal Marşı şairi Mehmed Âkif Ersoy’un, Mülkiye Baytar Mektebi´nde öğretmenlik yaptığı dönemde öğrencileri ile çektirdiği son derece nadir hatıra fotoğrafları dikkat çekiyor. Sanayi-i Nefise Mektebi´nin tarihi fotoğraflarından oluşan albüm ise İnas Sanayi-i Nefise Mektebi´nin öğrencilerinin okulun içinden ve dışında görüldüğü çok sayıda belgesel fotoğrafın yanı sıra İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Sami Yetik, Feyhaman Duran, Şevket Dağ, Muhittin Sebati, Rıza Revfik, Ahmet Haşim, Mustafa Kemal Atatürk, Refet Bele, Hasan Âli Yücel ve daha nice meşhur ismin hiç görülmeyen veya nadir görülen fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı fotoğrafhanesi sahibi Theodore Vafiadis’in 1890-1909 yılları arasında kullanıldığı tahmin edilen körüklü fotoğraf makinesi, 19. yüzyıl sonlarından Fransa üretimi pirinç deniz feneri saati, Kudüs Belediyesi ve İtalyan kalem üreticisi OMAS iş birliği ile Kudüs şehrinin kuruluşunun 3000. yılı anısına yalnızca 500 adet üretilen, 18 ayar altın dolma kalem, Erol Akyavaş, İbrahim Balaban, Hayri Çizel, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Füreya Koral imzalı yapıtları ile Başkumandan Vekili Enver Paşa’ya savaş meydanlarındaki başarıları nedeniyle verilen gümüş imtiyaz madalyası açık arttırma ile satılacak.











