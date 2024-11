Çağdaş sanatın genç temsilcileri

Yeni nesil sanatçıları her yıl pek çok zorluğu aşarak bir araya getiren BASE kurucu ortakları ile bu büyük organizasyon öncesi bir araya geldik. Bu yıl 8. edisyonunda “Sanat Ne Yapar?’ sorusuna cevap arayan sergi kurucuları ile Amerika’dan Türkiye’ye uzanan bu yolculuğun detaylarını öğrendik.

Ali Kerem Bilge: 2017 yılından beri 1990’ların sonunda doğmuş farklı kuşaklarla tanışıyoruz. Yaşadığımız çevredeki dinamikler değiştikçe her kuşağın da sanatsal yorumunda yansıması farklı olabiliyor.

İdil Bilge: 2012 yılında Amerika’nın sanat alanında önde gelen lisansüstü eğitimlerinden birini veren New York Academy of Art’ın mezuniyet sergisine gitmiştik. Okulun, eğitimlerini tamamlayan sanatçılarını sanat dünyası ile buluşturmak için gösterdiği çaba çok ilgimizi çekmişti. O zaman düşünmüştük, Türkiye’de kim bilir kaç güzel sanatlar fakültesinden kaç kişi mezun oluyor, bizler sanat izleyicisi, alıcısı olarak ne kadarını tanıyabiliyoruz, ne kadarı sanat dünyasına ulaşamadan cesaretini kaybedip bırakıyor acaba diye… Bu fikrin hayata geçmesi 2017’i buldu. Birkaç üniversitenin kapısını çalıp fikrimizi anlattığımızda böyle bir birlikteliğe ne kadar ihtiyaç olduğunu gördük.

Ali Kerem Bilge: Ekonomik ve stratejik dinamikleri bizim gibi ülkelerde iyi bir fikriniz ve hayaliniz varsa sürekli bir risk altındasınız bunun için en doğru zamanı beklemek icap etmiyor. Bütçesel ve mekansal riskler her zaman var ancak her yıl bir sonraki yılın mezunlarını sergilemek kültür sanat camiasında yeni projelerle daha fazlasını yapabilmek bize büyük keyif veriyor.

İdil Bilge: Her yıl bin beş yüze yakın başvuru oluyor. Başvuru sayısı ve sergi mekan kısıtlarından dolayı bir seçki ile ilerlemek durumundayız. Jürinin çok sesli olmasına, birbirinden farklı yaklaşımda isimlerin olmasına dikkat ediyoruz çünkü bizim amacımız potansiyeli olan, gelecek vaat eden yeni mezun genç sanatçı adaylarına bir görünürlük fırsatı vermek. Serginin göreceli olarak güzelliği bizim için ikinci planda. Jürideki isimler her yıl değişiyor. Seçici kurulu oluştururken dikkat ettiğimiz nokta, her disiplin özelinde uzman bir göz dahil etmek ve galeri, koleksiyoner, sanatçı, küratör, misafir sanatçı program yöneticisi gibi sanat dünyasının farklı aktörlerini de dahil etmek.