Sanat ve Dönüşüm sergisi

Rahmi M. Koç Müzesi, 30. yılına özel olarak hazırladığı “Sanat ve Dönüşüm” sergisiyle sürdürülebilirlik ve sanatı bir araya getiriyor.
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Arçelik’in Back2Life Sürdürülebilir Sanat Atölyesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. Serginin ana temasını, endüstriyel ve elektronik atıkların sanatın dönüştürücü gücüyle yeniden yorumlanması oluşturuyor. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Heykel Bölüm Başkanı olan Prof. Rahmi Atalay, serginin, sürdürülebilirliğin sanatsal ifade ve toplumsal bir değer taşıdığını vurguluyor. Prof. Atalay, “Sergideki eserler, izleyicilere işlevini yitirmiş malzemelerin estetik potansiyelini keşfetme imkânı sunarken, insan ve doğa arasındaki bağı sorgulatan güçlü bir mesaj veriyor” ifadelerini kullanıyor.
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, serginin endüstriyel atıklara sürdürülebilir odaklı tasarımlarla hayat veren eserlerle yeni bir bakış açısı getirdiğine dikkat çekiyor ve şöyle konuşuyor: “Sergi, dönüşümün sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda sanatsal bir ifade ve toplumsal değer olduğunu vurguluyor.”