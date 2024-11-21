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Akıldan Kalbe her şeye rağmen aile diyor

Akıldan Kalbe her şeye rağmen aile diyor

04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu’nun oturduğu “Akıldan Kalbe” filminin fragman gösterimi yapıldı. Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı yapım 20 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak. Kanyon AVM’de gerçekleştirilen lansmana, filmin oyuncularından Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler katıldı. “Akıldan Kalbe” filmi, yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu ediniyor.


Süreyya Yaşar Önal

AİLEYİ YOK SAYAN SÜRECE KARŞI BİR FİLM

Yeni Şafak’a konuşan Yapımcı Süreyya Önal, aileyi yok sayan bir dayatma yaşadığımızı belirterek, “Akıldan Kalbe bu dayatmaya karşı cevaptır. Ailenin önemini, her şeye rağmen affetmeyi, bir arada olmayı, hataların ancak affederek iyileşebileceği ve aile ile şifalanabileceğimize dair bir önermemiz var” açıklamasını yaptı.




#beyaz perde
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