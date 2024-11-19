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ABD’de Türk dizi ve filmleri gösterildi

ABD’de Türk dizi ve filmleri gösterildi

04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları’nda düzenlenen “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri” etkinliğinde, “Şehrazat” dizisinin ilk bölümü ile “Sahipsizler” ve “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” kısa filmleri gösterildi. Amerika’daki yabancı izleyicilerin, Türk kültürünün zengin dokusunu sinema merceğinden keşfetmeleri için düzenlenen ve uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe, Türkiye’den birçok oyuncu katıldı.


1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlıyor

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin 7 Aralık’ta Şırnak’tan başlayacağını söyledi. Sanatı ülkenin her köşesine ve herkese ulaştırma misyonu doğrultusunda Devlet Opera ve Balesi ailesi olarak yepyeni bir adım attıklarını söyleyen Sağtürk, “I. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık’ta Şırnak’tan başlıyor. Bu festivalle Anadolu’nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Festivalimizin ilk yılında Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay olmak üzere 5 şehirde 14 temsil sunulacak” dedi.




#Türk Dizileri
#abd
#sanat
#aktüel

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