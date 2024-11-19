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Dokuz ayda dört bin arkeolojik buluntu

Dokuz ayda dört bin arkeolojik buluntu

04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi’nin 1. yılını değerlendirdi. Ersoy, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde düzenlenen “Geleceğe Miras Projesi 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ülkenin kültürel mirasına sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi. Geleceğe Miras Projesi ile karşılama merkezlerinden çevre düzenlemesine kadar antik kentlerde yürüttükleri çalışmaları anlatan Ersoy, önceden kazı çalışmalarının 45 ya da 60 günlük sürelerde yapılabildiğini dile getirdi. Kazı ve restorasyon çalışmalarının 4 mevsim sürdürülebilir hale geldiğine dikkati çeken Ersoy, “Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapılan arkeolojik çalışmalarla, 2 binin üzerinde uzman, 3 binin üzerinde çalışanla ilk 9 aylık sürede 4 binin üzerinde arkeolojik buluntu bilim dünyasına kazandırıldı” dedi.


HIZLI KAZMIYORUZ YOĞUN KAZIYORUZ

Ödeneklere de değinen Ersoy, “6 yıl öncesine kadar ülke çapındaki kazı çalışmalarına 40 milyon liradan az ödenek ayrılırken bugün bu rakamı Geleceğe Miras Projesi kapsamında 6 milyar liraya yükselttik” açıklamasını yaptı. Bakanlık olarak, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan toplam 224 kazı alanının Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındığını ifade eden Bakan Ersoy, “Bu projeyle son 60 yılda yapılan çalışmalara eşdeğer bir ilerlemeyi 4 yıl içinde gerçekleştirmek amacıyla lojistik ve finansman desteği sağlamaktayız. Hızlı kazmıyoruz, yoğun kazıyoruz. Bir noktada değil, birçok noktada kazı yapıyoruz. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor” İfadelerini kullandı.




#arkeoloji
#tarih
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#aktüel

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