‘Kutb-i Nâyi’ Ulvi Erguner vefatının 50. yılında anılıyor

“Sadâsıyla Asrı, Sevdası ile Zamanı Aşan Neyzen Ulvi Erguner” adını taşıyan program, tarihi dokusuyla dikkat çeken İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde düzenlenecek. Türk Müziğinin köklü değerlerini geleceğe aktarmayı amaçlayan İZÜ, aynı zamanda Müzik Öğretmenliği Bölümü ile bu kültürel mirasın genç nesillere aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bölümün öğretim üyeleri arasında neyzen, Prof. Dr. Süleyman Erguner’in yanı sıra Türk Müziği sanatçısı, müzikolog Prof. Dr. Mehmet Öncel ile piyanist ve müzikolog Prof. Dr. Evren Kutlay’ın da aralarında olduğu pek çok akademisyen görev yapıyor.

Ulvi Erguner, 3 Ağustos 1924’te İstanbul Fatih’te doğdu. Ney ve musiki eğitimini babası ve hocası Süleyman Erguner’den aldı. ‘Erguner Ney Tavrı’nı devam ettiren Ulvi Erguner, 1943 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirdi, subay olarak çeşitli şehirlerde görev yaptı. 1964’te yarbay rütbesiyle emekli olduktan sonra neyzen olarak TRT İstanbul Radyosu’na katıldı. 1967’de TRT Türk Sanat ve Halk Müziği Müdürlüğüne atanan Erguner, önemli çalışmalara imza attı, pek çok sanatçıyı TRT’ye kazandırdı. TRT Radyosu bünyesinde Türk Halk Müziğine özel bir şube olarak kurdu ve tarihi musiki eserlerinin kayıt ve yayınlarını gerçekleştirdi. Dini ve tasavvuf musikisi eserlerinin radyoda yayınlanmasını sağladı ve ‘Mevlâna Anma Törenleri’nde yıllarca kurucu-yönetici ve neyzenbaşı olarak görev yaptı. Hulki (emekli yarbay), Kudsi (neyzen) ve Süleyman (neyzen) adlarında üç çocuğu olan ve 50 yaşında, 17 Kasım 1974’te vefat eden Ulvi Erguner’in ney taksimleri, musiki yazıları ve besteleri arşivlerde bulunmaktadır. ‘Beyatiaraban Peşrevi’ ve ‘Saz Semaisi’ bulunmaktadır.