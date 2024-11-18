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Türk dünyasında ‘ortak marş’ heyecanı

Türk dünyasında ‘ortak marş’ heyecanı

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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Ortak alfabenin ardından, Türk devletleri arasında ‘ortak marş’ ve ‘ortak sanat sözlüğü’ de gündemde. Çalışmaya önderlik eden Prof. Dr. Erhan Özden, milli ve manevi değerleri pekiştiren, herkeste karşılığı olan kelimelerle oluşturulacak marşın yakın zamanda, sözlüğün de birkaç yıl içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ortak alfabenin hayata geçirilmesinin ardından ortak marş ve ortak sanat sözlüğü projeleri üzerinde çalışılmaya başlandı. Sanat alanındaki kelimelerle ortak sanat sözlüğü hazırlamak konusunda adım atan Türk devletleri, milli ve manevi değerleri pekiştiren ortak bir marş hazırlayacak. Söz kısmında ise herkeste karşılığı olan ortak kelimeler kullanılacak. Türk dünyasında her ülkenin kendine ait ve kendi kimliğini yansıtan milli marşı bulunuyor. Ortak marşta ise Türk milletinin geçmişten ilham alınmış kendine özgü yapısı söz ve melodiyle anlatılacak. Ortak marş ve ortak sanat sözlüğü ile ilgili bilgi veren Türk Devletleri Sanat Üniversiteleri Birliği Dönem Başkanı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, “Türk Devletleri’ne üye olan soydaşlarımızın ortak olarak anlayabileceği dilde yazılmış, bize ilham verecek bir marş hazırlanacak. Yani milli ve manevi duygularımızı pekiştirecek, müziğin birleştirici gücünü ortaya koyacak ortak bir marş” dedi.


SANAT ALANINDA DA ORTAK BİR DİL

Marşın yanı sıra İbn-i Sina’nın tıpla ilgili eserinde olduğu gibi sanat alanında da ansiklopedik bir çalışma yapılacağını ifade eden Özden, “Sanatın bütün alanlarında ortak bir literatür kazandırma amacıyla çalışılmaya başlanmış bir sözlük… Türk Devletleri Sanat Üniversiteleri Birliği’nce kurulan heyetin çalışmasıyla uzun soluklu bir zaman diliminde ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.


KELİMELERİN KÖKENİNE İNİLECEK

Birbirinden bağımsız sanat alanlarında bir sözlük bütünü oluşturulacağını belirten Özden, ansiklopedinin her bir alanının farklı bir sanat dalına ait bir sözlük olacağının altını çizdi. Sanatın temsil gücünü ortaya koyan bu sözlükte yer alacak kelimelerin karşılığı, Türk halklarında bulunacak. Kelimelerin kökenine inerek Türk dünyasındaki ortak dil birliğine paralel olarak ortak sanat literatürü ve sanat dili birliği tesis edileceğini aktaran Özden, “Herhangi bir sanat alanındaki terimlerin bütün Türk Devletleri’nde kullanılan kelimeleri ve ilerleyen süreçte ortak bir kelime, ortak bir payda, kısaca ortak bir terimsel literatürde buluşma amacıyla ortaya çıkmış olan bir çalışma” ifadelerini kullandı.


Erhan Özden

BESTEYİ KİMİN YAPACAĞINA HEYET KARAR VERECEK

  • Prof. Dr. Özden, sözlük çalışmasının “birkaç yıl içerisinde” marşın ise bundan daha kısa bir sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Marşın, kurulacak heyetin ortak görüşleri doğrultusunda belirlenecek bir besteciye yaptırılacağını aktaran Özden, “Bunun söz kısmı da sözlük kısmında çalışılacak bütün sanat dallarındaki herkese hitap eden, herkeste karşılığı olan kelimelerin daha çok kullanıldığı bir marş şeklinde karşımıza çıkacak” dedi.



#Türk Dünyası
#ortak marş
#türk devletleri
#Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu

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