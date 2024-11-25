Erdem Yayınları 41 yaşında

Katılımcılardan AK Parti Kayseri Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, “Biz çocuklarımıza Erdem Yayınları sayesinde kendi değerlerimizi taşıyan kitaplar okutma fırsatı bulduk. Böyle bir geleneği başlattığı için kendilerine minnettarız” dedi. Erdem Yayınları’nın kurucusu Ebubekir Erdem, Nurettin Topçu’nun faaliyetlerine katıldığını ve 1974 yılında Dergah Kitapçılığı kurduklarını ifade ederek, “1981’de Dergah’tan ayrılarak Derya Dağıtımı kurdum ve Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verdik. Bu süreçte çocuklarımıza okutacak kitap bulamadığımızı fark ettik. Erdem Yayınları maceramıza başladık” açıklamasını yaptı. Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Melike Günyüz ise, “Bugüne kadar yaptıklarımızı bir adım öteye nasıl taşırız diye düşündük ve bir dernek kurduk. Adı Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ). Çocuk, gençlik ve kültür sanat alanında projeler ve akademik çalışma yapmak isteyenlere destek olmaya çalışacağız” bilgisini paylaştı.