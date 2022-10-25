Behçet Necatigil, Cevdet Kudret, Turgut Uyar, Tomris Uyar, Edip Cansever ve Sevim Burak’ın aileleri tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağışlanan arşiv ve müze malzemesinin sunulduğu “Edebiyat Müzesine Önsöz” sergisi açıldı. MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergide, yazarların eşyası, mektupları ve imzalı kitapları yer alıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin yürüttüğü projenin bir parçası olarak açılan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında desteklendi. MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Türkiye’de bugüne kadar bir edebiyat müzesi açılmadığını, Türk edebiyatının ve Türkçenin böyle bir müzeyi hak ettiğini söyledi.