Edebiyat Nobel'i Jon Fosse'ye

Jon Fosse
2023 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Norveçli yazar Jon Fosse kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Edebiyat Ödülü’nün “söylenemeyenleri dile getiren yenilikçi oyunları ve nesirleri” dolayısıyla Fosse’ye verildiği açıklandı. Fosse’nin dünyada oyunları en çok sahnelenen oyun yazarlarından biri olmasının yanı sıra nesirleriyle de giderek daha fazla tanındığı belirtildi. Jon Fosse, 1959’da Norveç’in Haugesund kentinde doğdu. Bergen Üniversitesi’nde “karşılaştırmalı edebiyat” okuyan Fosse’nin Norveç dilinin iki yazı standardından biri olan Nynorsk dilinde yazdığı ilk romanı “Raudt, svart “(Kırmızı, Siyah) 1983’te yayımlandı.
İlk oyunu “Og aldri skal vi skiljast (Ve Asla Ayrılmayacağız)” 1994’te sahnelendi. Romanlar, kısa öyküler, şiirler, çocuk kitapları, denemeler ve oyunları 40’tan fazla dile çevrilen Fosse, ayrıca The Daily Telegraph’ın yaşayan en iyi 100 dahi listesinde 83. sırada yer aldı. Fosse, “Andvake” üçlemesiyle 2015 İskandinav Konseyi Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.