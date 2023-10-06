Edebiyat Nobel'i Jon Fosse'ye

İslam ülkelerinin meselelerinin ele alındığı Adalet ve Demokrasi Forumu Genel Kurulu, 30 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul gerçekleştirildi. Güneydoğu Asya ve Batı Arap dünyası da dahil olmak üzere beş farklı kıtadan gelen 15 ülkeden 20 parti ve kuruluşun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen konferans, basının da katıldığı bir açılış oturumuyla başladı. TBMM Eski Meclis Başkanı Dr. Mustafa Şentop, Türk demokrasisinin başarı hikayesindeki önemli başlıkları vurgulayarak, bu deneyimin dünyanın birçok halkı için ilham verici olduğunu ifade etti.