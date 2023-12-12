|
Hayat

Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu

01:23 - 12/12/2023 mardi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş’ta, belediyenin düzenlediği 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde ödüller sahiplerini buldu. Sekiz farklı dalda verilen ödüllerde “Şiir Ödülü” Ali Ural’a, “Öykü Ödülü” Aykut Ertuğrul’a, “Roman Ödülü” Murat Yanık’a, “Çocuk Edebiyatı Ödülü” Gökhan Ayçiçek’e, “Araştırma İnceleme Ödülü” İsmail Aydoğan’a, “Edebiyat Dergisi Ödülü” Müstakim Haksal’a, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Mehmet Doğan’a, “Jüri Özel Ödülü” Filistinli yazar Khalli Assali’ye verildi. Bazı şair ve yazarlar aldıkları ödülü, 6 Şubat depremlerinde ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarında hayatını kaybedenlere armağan etti.



#Edebiyat
#aktüel
#Ödül
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk ev alacaklara kredi tablosu! 1.20 faizli düşük konut kredisi için başvuru şartları...