Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu

Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş’ta, belediyenin düzenlediği 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde ödüller sahiplerini buldu. Sekiz farklı dalda verilen ödüllerde “Şiir Ödülü” Ali Ural’a, “Öykü Ödülü” Aykut Ertuğrul’a, “Roman Ödülü” Murat Yanık’a, “Çocuk Edebiyatı Ödülü” Gökhan Ayçiçek’e, “Araştırma İnceleme Ödülü” İsmail Aydoğan’a, “Edebiyat Dergisi Ödülü” Müstakim Haksal’a, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Mehmet Doğan’a, “Jüri Özel Ödülü” Filistinli yazar Khalli Assali’ye verildi. Bazı şair ve yazarlar aldıkları ödülü, 6 Şubat depremlerinde ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarında hayatını kaybedenlere armağan etti.