​Edebiyat Okuluna başvurular yarın son.

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl yedinci kez Edebiyat Okulu düzenliyor. Gençlerin edebi anlamda yetkin eserler ortaya çıkarabilmesi için gerçekleşecek atölyede şiirden denemeye, hikâyeden romana kalem ve yazı sanatının teorik, retorik ve pratik yönleri paylaşılacak. Yedi ay sürecek eğitimlerde Türk ve dünya edebiyatından metinler okunacak, yazar ve sanatçılar gençlerle buluşacak. Edebiyat Okulu’ndaki eğitimler, her cumartesi Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilecek. Kontenjanın 30 kişiyle sınırlandırıldığı okula başvurular 26 Ekim’de sona erecek. Başvurular ise belediyenin web sitesinden yapılacak.