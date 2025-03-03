Edip Akbayram hayatını kaybetti

Gaziantep’te 29 Aralık 1950'de doğan Edip Akbayram, diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini müziğe verdi. 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kırdı.