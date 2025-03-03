Edip Akbayram hayatını kaybetti

'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' parçalarıyla tanınan ünlü sanatçı Edip Akbayram, tüm müdahalelere rağmen dün hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
Sanatçı Edip Akbayram, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
TEDAVİ GÖRÜYORDU
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan paylaşımda "Türk müziğinin usta ismi, unutulmaz yorumları ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eserleriyle daima hatırlanacak olan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Sanatçı için yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Akbayram daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
- Gaziantep’te 29 Aralık 1950'de doğan Edip Akbayram, diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini müziğe verdi. 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kırdı.