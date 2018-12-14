Hayat Efsane kanal TRT 2 geri dönüyor
KÜLTÜR SANAT

Efsane kanal TRT 2 geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde kapatılan TRT 2 kanalının yeniden yayın hayatına döneceğini duyurdu. TRT 2 kanalından Kültür-Sanat yayınının yapılması planlanıyor.

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​TRT 2 yayın hayatına geri dönecek.
​TRT 2 yayın hayatına geri dönecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İkinci 100 Günlük Eylem Planını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planında 24 milyar liralık 454 eylemin tamamlanacağını duyurdu.100 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 454 kalem proje, Bakanlık ve Başkanlıklardan oluşan 23 başlık altında gruplandırıldı.

Cumhurbaşkanın açıkladığı eylem planı çerçevesinde kapatılan TRT 2 kanalının yeniden yayın hayatına başlaması da bulunuyor.

İkinci 100 Günlük Eylem Planında TRT ile ilgili yer alan kısım şu şekilde:

  • TRT-01 TRT'nin hazırlanılan Stratejik Planı kapsamında yer alan hedeflere ulaşmasını sağlayacak organizasyon yapısının oluşturulması
  • TRT-02 Türkiye'de kültür - sanat ve bilim alanında referans niteliğinde yayıncı olacak TRT 2 Kanalı'nın yayına başlaması.
  • TRT-03 Türkiye'nin sesini Arapça konuşulan coğrafyaya daha da etkili duyurabilmek amacıyla TRT Arapça kanalının insanı merkeze alan, yenilenmiş içeriği ve yeni kimliği ile yayına geçmesi
  • TRT-04 TRT Belgesel kanalının, uluslararası düzeyde rekabet edebilir kalitede içeriklerle ve yeni yapısıyla yayın hayatına geçmesi

TRT-2 tekrar açılıyor
HAYAT
TRT-2 tekrar açılıyor

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