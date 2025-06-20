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Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem

19:3420/06/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Yamurgi (Amorgos) Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre,
Ege Denizi’nde Yamurgi (Amorgos) Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının merkez üssü Bodrum’a yaklaşık 124 kilometre mesafede bulunuyor. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.


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