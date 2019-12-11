Ege'de 5.1 şiddetinde deprem

AK Partili belediyelerin karla mücadele atışması

Kar yağışı olan ve yağış beklenen illerdeki AK Partili belediyeler, Twitter'da kış hazırlıklarını paylaştı. Belediyeler, aldıkları önlemlere ve yaptıkları hazırlıklara ilişkin diğer AK Partili belediyeleri de etiketleyerek zincir oluşturdu. Belediyelerin bu paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.