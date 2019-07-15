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Ekildikten 46 yıl sonra çiçek açtı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çiftçilikle uğraşan Mehmet Utar’ın 1973 yılında ektiği ve "Yüzyılın bitkisi" olarak adlandırılan Agave, ekildikten tam 46 yıl sonra çiçek açtı.

Haber Merkezi IHA
Agave
Agave

Bandırma’nın Levent Mahallesi’nde uzun yıllar emek vererek her taşını kendisinin oluşturduğu bahçeli evinde ikamet eden Mehmet ve Zehra Utar çiftinin 1973 senesinde bahçelerine ektiği Agave bitkisi 46 yıl sonra çiçek açtı. 60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı.

Halk arasında ’Sabır otu’ ve ’Yüzyıl bitkisi’ olarak adlandırılan Agave kaktüsü, tüm ömrü boyunca bir defa çiçek açmasıyla biliniyor. Çiçeği açtıktan kısa bir süre sonra kuruyarak ölen Agave bitkisi, yeni yaşantısını çiçekteki tohumların toprağa düşmesiyle devam ettiriyor.

Ana vatanı Meksika

Bandırma’da bulunan tek Agave bitkisi olan ve ana vatanının Meksika olduğu bilinen çiçeğin özellikle tekstil elyafı yapımında kullanıldığı öğrenilirken, bitkinin yapraklarının sağlam halat yapımında kullanıldığı, gövdesindeki sudan ise meskal adı verilen bir içecek yapıldığı belirtiliyor. Agave bitkisinden elde edilen bir tür şurubun ise özellikle şeker hastalarında tatlandırıcı olarak kullanıldığı ve daha sağlıklı beslenmeye sebep olduğu belirtildi.
Utar: UNESCO görevlilerini davet ettik, gelip inceleyecekler.

  • Bandırma’daki tek Agave bitkisinin sahibi olan 2 çocuk sahibi 74 yaşındaki Mehmet Utar İHA’ya yaptığı açıklamada, " Ben bu çiçeği evin ilk yapıldığı senelerde çevresinde hiç ağaç yokken ektim. Ev çok güneş alıyordu. Gölge olsun diye ektim. Uzun yıllar sonra ilk kez çiçek açtı. Çiçek açınca bende devlete bildirdim. Belki bir katkımız olur. Kimisi geldi gördü, adını sabır çiçeği dedi. 50-60 sene de bir kere açıyor demişlerdi. Belki görmeyiz dedim ama Allah bana da gösterdi. Kısa sürede 9-10 metre büyüyüp çiçek açtı" dedi.

Evin hanımı 67 yaşındaki Zehra Utar ise çiçeğin 1973 yılında ekildiğini belirterek, " Ben bu eve evlenip gelin geldiğimde bu çiçeği ektik. İlk başlarda araştırınca Aloe Vera olduğunu söylediler. Bahçemizi korumak için dikenli diye ektik. Ama sonunda iyi bir çiçek olduğunu öğrendik. Çevresinde bir çok yavrusu da oldu. Ama ilk kez bu sene ortasından tomurcuk gibi bir şey çıktı. Televizyonda bunun aynısını görünce heyecanlandık. Dünya mirası bir çiçek olduğunu öğrendik. Her zaman açan bir çiçek olmadığını, ömründe bir kez açtığını ve açtıktan sonra da öldüğünü öğrendik. Bandırma’da bir ilktir bu" dedi.

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Mehmet - Zehra Utar çiftçi bahçelerinde açan bu çiçeği UNESCO’dan gelecek yetkililerin de inceleyeceğini, bunun yanı sıra Ziraat Fakültelerinden veya üniversitelerden gelecek yetkililerde incelemek isterse seve seve kabul edeceklerini ifade etti.

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