Ekimde tiyatro çıkarması

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim’de perde açacak. Festival kapsamında Türkiye’den 15 yeni oyun ilk kez sahnelenecek. Beş farklı ülkeden yapımların izleneceği festivalde pek çok önemli ismin yazdığı, yönettiği, oynadığı çok sayıda tiyatro, performans ve dans gösterisi yer alacak. Gösterimler Atlas 1948 Sineması, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Galatasaray Lisesi, Maximum UNIQ Hall, Müze Gazhane, Salon İKSV ve Zorlu PSM başta olmak üzere 18 farklı mekanda izleyiciyle buluşacak. 26 Kasıma kadar sürecek festivalin biletlerine tiyatro.iksv.org adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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