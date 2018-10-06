Hayat Ekmeği hamam böceğinden çıkardılar
AKTÜEL

Ekmeği hamam böceğinden çıkardılar

Brezilyalı gıda mühendisleri, küresel nüfus artışı karşısında hayvansal proteinin yetmeyeceği düşüncesiyle kurutulmuş hamam böceğini öğütüp un elde etti, o unla ekmek yaptı. Araştırmacılar bu böceği protein zengini olmaları ve milyonlarca yıl, evrimsel süreçlere rağmen genetiğini koruyarak hayatta kalmaları nedeniyle tercih etti.

Haber Merkezi Diğer
Araştırmacılar, nüfus artışına karşı gıda icadına başladı.
Araştırmacılar, nüfus artışına karşı gıda icadına başladı.

Brezilyalı gıda mühendisleri, küresel nüfus artışı karşısında hayvansal proteinin yetmeyeceği düşüncesiyle böceklerden yapılan bir un türü geliştirdi. 2050 yılına dek dünya nüfusunun yaklaşık 9.7 milyara ulaşacağını öngören Birleşmiş Milletler (BM) küresel gıda yetersizliği riskine karşı insanların böcek tüketimini de rejim alışkanlıklarına katmasını öneriyor.

Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde böcekler yenilirken Brezilyalı araştırmacılar icatlarında bir adım daha attı. Rio Grande Üniversitesi’nden gıda mühendisleri Andressa Jantzen ve Lauren Menegon, Nauphoeta Cinerea cinsi hamam böceği (ıstakoz ya da benekli hamam böceği de deniyor) kullanılarak un üretti. Araştırmacılar bu böceği protein zengini olmaları (kırmızı et yüzde 50, hamam böcekleri ise yüzde 70 protein oranına sahip) ve milyonlarca yıl, evrimsel süreçlere rağmen genetiğini koruyarak hayatta kalmaları nedeniyle tercih etti.

Yüzde 10 böceklerden geliştirilen un ile yapılıyor

İki araştırmacı, ekmekleri üretmek için kilosu 51 dolar olan kurutulmuş hamam böceklerini laboratuvarda öğüttü. Ekmek tarifinde yüzde 10 böceklerden geliştirilen un, yüzde 90 normal buğday ürünleri kullanıldı. Andressa Jantzen, hamam böceklerinin ekmekteki protein içeriğini yüzde 133 artırdığını söyledi. BBC'nin haberine göre, Brezilyalı araştırmacıya göre, bu ekmeğin tat olarak diğerlerinden çok büyük bir farkı da yok:

"Ekmeğin tadı, kokusu, dokusu ve renkleri ile ilgili duyusal analizler gerçekleştirdik. Önemli bir değişiklik gözlemlemedik ama bazıları ekmekte hafif bir yer fıstığı tadı hissedebilir."

REKLAM

55. Uluslararası Antalya Film Festivali ödülleri açıklandı
HAYAT
55. Uluslararası Antalya Film Festivali ödülleri açıklandı

Şengör'den Yıldırım Bayezid'e hakaret
HAYAT
Şengör'den Yıldırım Bayezid'e hakaret

Şov sırasında müşterileri yanan Nusret'ten ilk açıklama
HAYAT
Şov sırasında müşterileri yanan Nusret'ten ilk açıklama

'Dayanılmaz' bir hal

'Dayanılmaz' bir hal

​Yemen'de durum felaketin de ötesine gidiyor.
Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

HDP'nin çağrısıyla katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısını unutturmayacağız.
7 yaşında milyoner

7 yaşında milyoner

​Dijitalin yardımı, kendi alınteriyle çocuk yaşta zengin oldu.
McKinsey'e sormayınbiz bize yeteriz

McKinsey'e sormayınbiz bize yeteriz

Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu.
İttifak gönüllerde devam edecek

İttifak gönüllerde devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması.
Yerli uçaklarınhazin sonu

Yerli uçaklarınhazin sonu

​Düdüklü tencere olmaya giden uçakların kısa öyküsü.
Alış 70 kuruşsatış 5 lira

Alış 70 kuruşsatış 5 lira

​Ya fiyatı düşürün ya da tezgahı toplayıp kapatın.
62 asker9 saat direndik

62 asker9 saat direndik

​Gazi olduk, şehit olduk, Bayraktepe'yi teslim etmedik.

İslam düşmanlarısokağa döküldü

İslam düşmanlarısokağa döküldü

​Hollanda'da tehlikeli arbede.

SözleşmedeTL dönemi

SözleşmedeTL dönemi

Türk vatandaşı olmayanlara TL şartı yok.
Bomba eğitimi ABD'den

Bomba eğitimi ABD'den

​PKK'lılara mayın ve EYP eğitimini Suriye'de ABD'li askerler veriyor.
En net durum tespiti

En net durum tespiti

İster tır, ister vagonlarla silah versinler, terörü bitireceğiz.
Cesetlersahile vurdu

Cesetlersahile vurdu

​Endonezya'da deprem felaketinin bilançosu artıyor.
Karşılarında donanmayı bulurlar

Karşılarında donanmayı bulurlar

Akdeniz'de yabancı şirketlere ait gemilere geçit verilmeyecek.
Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra haber alınamıyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.