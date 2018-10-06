Ekmeği hamam böceğinden çıkardılar

Brezilyalı gıda mühendisleri, küresel nüfus artışı karşısında hayvansal proteinin yetmeyeceği düşüncesiyle böceklerden yapılan bir un türü geliştirdi. 2050 yılına dek dünya nüfusunun yaklaşık 9.7 milyara ulaşacağını öngören Birleşmiş Milletler (BM) küresel gıda yetersizliği riskine karşı insanların böcek tüketimini de rejim alışkanlıklarına katmasını öneriyor.

Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde böcekler yenilirken Brezilyalı araştırmacılar icatlarında bir adım daha attı. Rio Grande Üniversitesi’nden gıda mühendisleri Andressa Jantzen ve Lauren Menegon, Nauphoeta Cinerea cinsi hamam böceği (ıstakoz ya da benekli hamam böceği de deniyor) kullanılarak un üretti. Araştırmacılar bu böceği protein zengini olmaları (kırmızı et yüzde 50, hamam böcekleri ise yüzde 70 protein oranına sahip) ve milyonlarca yıl, evrimsel süreçlere rağmen genetiğini koruyarak hayatta kalmaları nedeniyle tercih etti.

Yüzde 10 böceklerden geliştirilen un ile yapılıyor

İki araştırmacı, ekmekleri üretmek için kilosu 51 dolar olan kurutulmuş hamam böceklerini laboratuvarda öğüttü. Ekmek tarifinde yüzde 10 böceklerden geliştirilen un, yüzde 90 normal buğday ürünleri kullanıldı. Andressa Jantzen, hamam böceklerinin ekmekteki protein içeriğini yüzde 133 artırdığını söyledi. BBC'nin haberine göre, Brezilyalı araştırmacıya göre, bu ekmeğin tat olarak diğerlerinden çok büyük bir farkı da yok:

"Ekmeğin tadı, kokusu, dokusu ve renkleri ile ilgili duyusal analizler gerçekleştirdik. Önemli bir değişiklik gözlemlemedik ama bazıları ekmekte hafif bir yer fıstığı tadı hissedebilir."

REKLAM

HAYAT 55. Uluslararası Antalya Film Festivali ödülleri açıklandı

HAYAT Şengör'den Yıldırım Bayezid'e hakaret