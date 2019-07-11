Hayat Ekmeğini yarım asırdır esanstan kazanıyor
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​Ekmeğini yarım asırdır 'esans'tan kazanıyor

Ekmeğini yarım asırdır esanstan kazanıyor

Adıyaman'da yaşayan 82 yaşındaki Gani Avcı, 53 yıldır aynı yerde misk, gül, papatya, yasemin, leylak gibi esansları satarak geçimini sağlıyor.

Haber Merkezi AA
Gani Avcı
Gani Avcı

Adıyaman'da yaşayan 82 yaşındaki Gani Avcı, 53 yıldır aynı yerde misk, gül, papatya, yasemin, leylak gibi esansları satarak geçimini sağlıyor. Soğuk sıcak demeden her sabah gün ağarmadan Sümerevler Mahallesi'ndeki evinden ekmek parası için yollara düşen Avcı, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yeni Pınar Camisi önündeki köşesine geliyor.

Avcı'nın, 30 yıl önce ikinci el aldığı tezgahında, misk, gül, papatya, yasemin, leylak gibi 15 çeşit koku bulunuyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün aynı tempoyla çalışan Avcı'nın sattığı kokular eskisi gibi tercih edilmese de halen alıcı buluyor.

Evde engelli bir çocuğu olduğunu ve ailesinin geçimini emektar tezgahından sağladığını anlatan Avcı, yaklaşık 53 yıldır esans sattığını belirtti.

İstanbul'da askerliğini yaptıktan sonra memleketine döndüğünü ifade eden Avcı, ardından da esans satmaya başladığını söyledi.

Avcı, 1970 ve 1980'li yıllarda mesleğinin rağbet gördüğünü, tezgahındaki esansların gün içerisinde tükendiğini dile getirerek, "Eskiden işlerim çok iyiydi, şimdi eskisi gibi rağbet görmüyor. Sattığım özel kokuların yerini sahte kokular, parfümler aldı. Alkol ve suya az miktarda koku koyup satıyorlar. Benim sattığım ürünlerde ne alkol ne de su var. Olduğu gibi has ve özel kokulardır.'' dedi.

Tezgahın yaşı 100 yıldan fazla

Esanslarının gençler tarafından pek tercih edilmediğine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

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  • "Artık eskisi gibi işlerim olmuyor ve belirli kişiler gelip kokuları alıp gidiyor. Adıyaman'da önceden dört kişiydik bazen çevre illerden de gelip satıp giderlerdi. Şimdi ise sadece iki kişi kaldık, diğer arkadaş da bazen gelir bazen gelmez. Ben bu tezgahımı 30 yıl önce ikinci el olarak satın aldım. Aldığım kişi de ikinci el olarak 20 yıl önce satın almıştı. Bu tezgahımın yaşı 100 yıldan fazladır ama eksik değildir. Malatya'nın Darende ilçesinde yapılmıştır. Türkiye'de aynısından bulmak çok zor."

Müşterilerden Abdullah Yıldırım ise her hafta caminin önüne gelip Gani Avcı'dan koku aldığını ve kokularını çok beğendiğini söyledi.

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