'Elif' dizisi Kolombiya'da en çok izlenen Türk dizisi olarak dikkati çekiyor

Elif dizisi, Kolombiya'da en çok izlenen diziler arasında.

Türkiye'de 15 Eylül 2014'de yayınlanmaya başlanan ve 10 Haziran 2019'da final yapan Elif dizisi, Kolombiya'da sıra dışı dram konularıyla gün içinde en çok izlenen Türk televizyon dizisi olmayı sürdürüyor.

"Elif dizisinin en ufak bir sahnesini kaçırmadan izliyorum"

Carmen Luna isimli bir Kolombiyalı, her gün yerel saatle öğleden sonra saat 03.30'da televizyon karşısına oturduğunu belirterek, "Elif dizisinin en ufak bir sahnesini kaçırmadan izliyorum, sinyalin iyi olmadığın düşündüğüm anda hemen kabloyu değiştirmeye karar veririm." ifadesini kullandı.

Türk dizilerinin sadık izleyicilerinden Luz Marina Sierra da Türk pembe dizilerini çok sevdiğini ancak kendisini en çok etkileyen dizinin Elif olduğunu kaydetti.

Televizyon analisti Omar Rincon, basında yer alan açıklamasında, Türk dizilerinde akıllıca senaryolar yazıldığını ve Türk dizilerinin izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardığını dile getirerek, "İzleyiciler yeni bir kültürden öğreniyormuş gibi hissediyor, bu yüzden bu kadar ilgi çekici buluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Elif dizisi reytinglerde 9’uncu sırada

Latin Amerika'da izlenme oranlarını ölçmekten sorumlu şirket Canal Carcol'un yayınladığı verilere göre Elif dizisi, 4,8 puanla ülkede 9. sırada yer alırken, yayınlandığı saat dilimine nazaran büyük başarı olarak dikkat çekiyor.

Kolombiya, Türkiye'nin Latin Amerika’da en çok dizi ihraç ettiği ülkelerden biri olarak biliniyor.

Kolombiyalıların son yıllarda Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmek için kurslara ilgisinin de arttığı gözlemleniyor.

"Cesur ve Güzel", "Kara Para Aşk" ve "Ezel" de meşhur

Ülkede sıklıkla izlenen diğer başlıca Türk dizileri arasında "Cesur ve Güzel", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Binbir Gece", "Kara Para Aşk", "Fatma Gül'ün Suçu Ne", "Adını Feriha Koydum", "Ezel" ve "Muhteşem Yüzyıl" da yer alıyor.

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Türk dizilerinin yüksek izlenme oranları yakalaması üzerine artık televizyonlar, halkın istekleri doğrultusunda bu dizileri, gün içinde televizyonun en çok izlendiği saatlerde yayınlamaya başladı.

Türk dizilerinin son yıllarda toplumda büyük izleyici kitlesine ulaşması nedeniyle birçok Kolombiyalı, yeni doğan çocuklarına Türk isimleri veriyor.

EKONOMİ Raftaki Türk dizileri yeniden dünyaya açılıyor