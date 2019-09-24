Hayat Emekli maaşını biriktirdi Hastaneye cihaz aldı
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Manisa haberleri: Emekli maaşını biriktirdi hastaneye cihaz aldı

Emekli maaşını biriktirdi: Hastaneye cihaz aldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 87 yaşındaki hayırsever İbrahim Ethem Unutmaz, emekli maaşından biriktirdiği yaklaşık 10 bin lirayla aldığı tıbbi cihazı, hastaneye bağışladı.

Haber Merkezi AA
İbrahim Ethem Unutmaz, temin ettiği yaklaşık 10 bin liralık cihazı hastaneye bağışladı.
İbrahim Ethem Unutmaz, temin ettiği yaklaşık 10 bin liralık cihazı hastaneye bağışladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 87 yaşındaki hayırsever İbrahim Ethem Unutmaz, emekli maaşından biriktirdiği 10 bin lirayla hastaneye tıbbi cihaz aldı.

Hacı Hasan Mahallesi'nde yaşayan ve yıllarca taksicilik yaptıktan sonra emekli olan Unutmaz, Demirci Devlet Hastanesi yönetimine, kuruma bağış yapmak istediğini bildirdi.

Hastane laboratuvarında kan ayrıştırmada kullanılan santrifüj cihazına ihtiyaç duyulduğunun belirtilmesi üzerine Unutmaz, temin ettiği yaklaşık 10 bin liralık cihazı hastaneye bağışladı. Unutmaz, yaptığı açıklamada, zaman zaman kendisinin de hastaneye gelip muayene olduğunu söyledi.

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Karakuş ve hayırsever İbrahim Ethem Unutmaz

Cihaz, kan değerlerinin daha hızlı sonuçla değerlendirilmesini sağlayacak

Hastaneye bağış yapmak istediğini anlatan Unutmaz, "Emekli maaşımdan biriktirdiğim parayla cihazı aldım. Elimden geldiğince bundan sonra da bağışta bulunmaya devam edeceğim. Hali vakti yerinde olan, Allah'a iman eden herkesin 'Hastalar şifa bulsun' diyerek hastaneye bağış yapmasını isterim" dedi.

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Karakuş da ilçedeki hayırseverlerin hastaneye destek olduğunu dile getirerek, "Bu yıla kadar hayırseverlerimiz 12 cihaz bağışı yaptı. İbrahim Ethem amcamız da santrifüj cihazı alarak bağışladı. Bu cihaz, hastalarımızın kan değerlerinin daha hızlı ve net sonuçla değerlendirilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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