Hayat Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
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Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle kutlama mesajları paylaşılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından paylaştığı mesajla sağlık çalışanlarını unutmadı.

Haber Merkezi DHA
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan twirtter hesabınsan bir mesaj paylaşarak "Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum" dedi.

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