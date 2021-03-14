Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan twirtter hesabınsan bir mesaj paylaşarak "Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum" dedi.

Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 14, 2021

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