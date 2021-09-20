En çok o gün ağladım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Afrika’ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını “Afrika Seyahatlerim” adlı ilk kitabında kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, ekim başını piyasaya çıkacak kitabını ilk olarak, bugün Türkevi’nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak.

MERHEM OLMAK İSTİYORUM

Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım’a atfettiği kitapta, 2014-2020 yıllarında 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor. Kitap, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahili dillerinde yayımlanacak.Emine Erdoğan, “Afrika’ya Doğru” başlıklı ön sözde, şunları belirtti: “Afrikalı kadınların ve çocukların sorunlarına özellikle eğiliyor, kanayan yaralara bir nebze olsun merhem olmak istiyorum. Bu arzum, içinde doğup büyüdüğüm, beni yetiştiren, şekillendiren, el uzatma kültürünü hücrelerime nakşeden milletimin bir hediyesi.”

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Somali’ye 2011 yılındaki ilk ziyaretinin, hayatı boyunca hiç unutamadığı anıları arasında olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, duygularını şu cümlelerle özetledi: “Açlıktan yavrularını kaybeden annelerin acısını hissetmek için tercümana gerek yoktu. O gün ağladığım kadar hayatım boyunca hiç ağlamadım.”

GELİRİ KADIN VE ÇOCUKLARA GİDECEK

Kitabın tüm telif geliri, Emine Erdoğan himayesinde Ankara’da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara ulaşacak.