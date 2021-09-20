Hayat En çok o gün ağladım
KÜLTÜR SANAT

En çok o gün ağladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 23 Afrika ülkesindeki izlenimleri “Afrika Seyahatlerim” adıyla kitaplaştı. Somali’ye 2011’deki ilk ziyaretini unutamadığını anlatan Erdoğan, “Açlıktan yavrularını kaybeden annelerin acısını hissetmek için tercümana gerek yoktu. O gün ağladığım kadar hayatım boyunca hiç ağlamadım” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan Afrika seyahatlerini kaleme aldı: En çok o gün ağladım
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Afrika’ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını “Afrika Seyahatlerim” adlı ilk kitabında kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, ekim başını piyasaya çıkacak kitabını ilk olarak, bugün Türkevi’nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak.

MERHEM OLMAK İSTİYORUM

Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım’a atfettiği kitapta, 2014-2020 yıllarında 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor. Kitap, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahili dillerinde yayımlanacak.Emine Erdoğan, “Afrika’ya Doğru” başlıklı ön sözde, şunları belirtti: “Afrikalı kadınların ve çocukların sorunlarına özellikle eğiliyor, kanayan yaralara bir nebze olsun merhem olmak istiyorum. Bu arzum, içinde doğup büyüdüğüm, beni yetiştiren, şekillendiren, el uzatma kültürünü hücrelerime nakşeden milletimin bir hediyesi.”

Somali’ye 2011 yılındaki ilk ziyaretinin, hayatı boyunca hiç unutamadığı anıları arasında olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, duygularını şu cümlelerle özetledi: “Açlıktan yavrularını kaybeden annelerin acısını hissetmek için tercümana gerek yoktu. O gün ağladığım kadar hayatım boyunca hiç ağlamadım.”

GELİRİ KADIN VE ÇOCUKLARA GİDECEK

Kitabın tüm telif geliri, Emine Erdoğan himayesinde Ankara’da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara ulaşacak.

Emine Erdoğan: Gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz
GÜNDEM
Emine Erdoğan: Gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz
Abone Ol Google News
Pantolona zulalamışlar

Pantolona zulalamışlar

İki ilde şafak vakti PKK/KCK operasyonu.
İstanbuldatorbacı operasyonu

İstanbul'da
'torbacı' operasyonu

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İzmirdekiracı cinneti

İzmir'de
kiracı cinneti

​Evden çıkarılmak istenince tüm eşyaları sokağa attı.
ABD sınırları hareketlenecek

ABD sınırları hareketlenecek

​Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak.
İzmirliye kötü haber

İzmirliye kötü haber

Meşhur gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi.
Başına gelmeyen kalmadı

Başına gelmeyen kalmadı

​Amasyalı damada önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su.
Bir günde<br>ikinci yangın çıktı

Bir günde
ikinci yangın çıktı

Alev alev yanan tekne küle dönerek battı.
Erdoğan ABD'li iş <br>insanlarıyla buluştu

Erdoğan ABD'li iş
insanlarıyla buluştu

'Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.'
İtalyan<br>medyası yazdı

İtalyan
medyası yazdı

"​Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk"
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Festival ​bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
Bunlar da özel <br>yurt fırsatçıları

Bunlar da özel
yurt fırsatçıları

Zam oranı yüzde 100'e vardı.
Fransa gemileri yakıyor

Fransa gemileri yakıyor

Bakan Parly, ​İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti.
Türkiye gereğini yaptı

Türkiye gereğini yaptı

​Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan gemi engellendi.
Cehalet ya da ihanet

Cehalet ya da ihanet

​CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna Fuat Oktay'dan tepki.
Türkiye'nin artan <br>gücünün sembolü

Türkiye'nin artan
gücünün sembolü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'ni açtı.
Provoke ettik <br>özür dileriz

Provoke ettik
özür dileriz

​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi.
Viral enfeksiyonlar artıyor

Viral enfeksiyonlar artıyor

'​Semptomu olan çocuklar 48 saat evde dinlensin.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.