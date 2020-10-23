Emine Erdoğan da 'nasıl başladı' akıma katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadaki “nasıl başladı” akımına katıldı.
Erdoğan, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kapsamında ziyaret gerçekleştirdiği Yedikule Hayvan Barınağındaki "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenerek "Leblebi, dört kere ameliyat olmuş. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak" demişti.
Akıma uydu
Emine Erdoğan bugün sosyal medya hesabından “Nasıl başladı / nasıl gidiyor” akımına uyarak, Leblebi’nin fotoğraflarını paylaştı.