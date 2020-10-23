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Hayat Emine Erdoğan da nasıl başladı akıma katıldı
AKTÜEL

Emine Erdoğan da 'nasıl başladı' akıma katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadaki “nasıl başladı” akımına katıldı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde ziyaret ettiği hayvan barınağında, "Leblebi" isimli engelli bir köpeği sahiplenen Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından “Nasıl başladı / nasıl gidiyor” diyerek Leblebi’nin fotoğraflarını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan ve Leblebi
Emine Erdoğan ve Leblebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadaki “nasıl başladı” akımına katıldı.

Erdoğan, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kapsamında ziyaret gerçekleştirdiği Yedikule Hayvan Barınağındaki "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenerek "Leblebi, dört kere ameliyat olmuş. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak" demişti.

Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi
GÜNDEM
Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi

Akıma uydu

Emine Erdoğan bugün sosyal medya hesabından “Nasıl başladı / nasıl gidiyor” akımına uyarak, Leblebi’nin fotoğraflarını paylaştı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımı

Emine Erdoğan oktaki maharetlerini sergiledi
OYNAT 00:45
Emine Erdoğan oktaki maharetlerini sergiledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Kazakistan'da Kazak halkının kültürünün sergilendiği etnik köyü ziyaret etti. Gerçekleştirilen spor etkinliklerine ilgi gösteren Emine Erdoğan, ok atışı yaptı.


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