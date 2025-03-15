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Emine Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftar yaptı: Gözlerindeki ışık bu dünyanın en kıymetli hazinesi

Emine Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftar yaptı: Gözlerindeki ışık bu dünyanın en kıymetli hazinesi

23:4415/03/2025, Cumartesi
AA
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Emine Erdoğan'dan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan'dan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldikleri iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda "Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık, bu dünyanın en kıymetli hazinesi... Her bir yavrumuzla sohbet etmekten, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşamki iftar sofralarının baş misafirinin devlet himayesindeki çocuklar olduğunu belirtti.

Erdoğan paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık, bu dünyanın en kıymetli hazinesi... Her bir yavrumuzla sohbet etmekten, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Tek dileğimiz, hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın, her evlat güven ve huzur içinde büyüsün. Bu özel buluşma vesileyle devlet himayesindeki tüm çocuklarımızın, koruyucu ailelerinin kalbinde, kendini ait hissedeceği yuvası ile buluşmasını temenni ediyoruz. Yolları açık, başarıları daim olsun."


#Emine Erdoğan
#iftar programı
#paylaşım

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