Emine Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla görüştü

Emine Erdoğan, New York'ta bir araya geldiği Şeyha Moza'ya, sanatçı Deniz Sağdıç'ın bir eserini hediye etti. Emine Erdoğan ve Şeyha Moza, BM nezdinde yürüttükleri çalışmaları ve işbirliği alanlarını ele aldı.