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Hayat

Emine Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu bağlamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır'la görüştü.

17:49 . 17/09/2023 Pazar
AA
Şeyha Moza, Guterres ve Emine Erdoğan tarafından "Sıfır Atık Projesi"nin dünyada yaygınlaştırılması için hazırlanan iyi niyet beyanını imzaladı.

Şeyha Moza, Guterres ve Emine Erdoğan tarafından "Sıfır Atık Projesi"nin dünyada yaygınlaştırılması için hazırlanan iyi niyet beyanını imzaladı.

Emine Erdoğan, New York'ta bir araya geldiği Şeyha Moza'ya, sanatçı Deniz Sağdıç'ın bir eserini hediye etti. Emine Erdoğan ve Şeyha Moza, BM nezdinde yürüttükleri çalışmaları ve işbirliği alanlarını ele aldı.

'Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması için hazırlanan iyi niyet beyanını imzalandı

Eğitim üzerine konuşmalar gerçekleştiren Şeyha Moza, Emine Erdoğan'ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığından dolayı tebrik etti. Şeyha Moza, Guterres ve Emine Erdoğan tarafından "Sıfır Atık Projesi"nin dünyada yaygınlaştırılması için hazırlanan iyi niyet beyanını imzaladı.



#Emine Erdoğan
#Şeyha Moza
#Temim bin Hamed Al Sani
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