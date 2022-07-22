Hayat Emine Erdoğana çevre ödülü
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Emine Erdoğan'a çevre ödülü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Dünya Bankasınca "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü" verildi. Sıfır Atık Projesi öncüsü Erdoğan’a verilen ödül, aynı zamanda bir ilk.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğana çevre ödülü
Emine Erdoğan’a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankası tarafından “İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü” verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankasınca ilk kez verilen “İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü” takdim edildi. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi’nin bahçesinde düzenlenen Dünya Bankası İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Programı’nda yaptığı konuşmada, kendisine verilen ödül için, “Bu son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğaseverler adına kabul ediyorum. Dünya Bankası Türkiye Temsilciliğine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

GENÇLİK KAMPLARI VE ÇALIŞTAY ÖNERİSİ

“İklim değişikliğiyle mücadelede, tabiatın kanayan yaralarını iyileştirmek için çalışmamız gereken en önemli alanlardan biri vicdanlardır” ifadesini kullanan Emine Erdoğan, böyle bir vicdanı ayağa kaldıracak, çevre ahlakını yeniden tesis edecek eğitim ve kültür çalışmalarının da diğer tüm yatırımlar kadar önemli olduğunun altını çizdi. Emine Erdoğan, “Bu vesileyle bilhassa farklı ülkelerin gençlerini bir araya getirecek gençlik kampları ve çalıştaylar düzenlenmesini teklif ediyorum. Gençlere, medeniyetlerin tabiata nasıl yaklaştıklarını ve bu yaklaşımın sanatta, edebiyatta ve yaşam kültüründeki karşılıklarını hep birlikte gösterelim. İnanıyorum ki bu çaba ‘sürdürülebilir bir dünya’ için en önemli itici güç olan ‘sürdürülebilir sevginin’ tohumlarını atacaktır.” diye konuştu.

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